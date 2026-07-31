Polka wraca do gry po kiepskiej serii pięciu porażek z rzędu. Ostatnie zwycięstwo odniosła z Zeynep Sonmez w 's-Hertogenbosch. Czy Poznanianka przełamie wreszcie złą passę?

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Pierwszą rywalką Linette będzie Carol Zhao. Kanadyjska tenisistka ostatnio rywalizowała w turniejach niższej rangi - challengerach oraz ITF. W poprzednim meczu uległa Emerson Jones 3:6, 6:4, 4:6 podczas rywalizacji w Vancouver.

Magda Linette - Carol Zhao. Kiedy jest mecz? O której godzinie WTA Toronto

Kiedy jest mecz Linette - Zhao? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze oficjalnej daty meczu. Kiedy godzina meczu Linette zostanie potwierdzona, pojawi się w tekście.

Turniej WTA w Toronto odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia.

KP, Polsat Sport