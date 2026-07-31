Marcin Tybura nie krył emocji. "Czuję się jak dzikie zwierzę"

Przed nami gala UFC w Belgradzie, w której udział weźmie aż trzech polskich zawodników. Jednym z nich będzie Marcin Tybura, który zmierzy się z Aleksandarem Rakiciem. Jak Polak opisał swojego debiutującego w wadze ciężkiej rywala?

- Tak, sądziłem, że jakoś specjalnie nie będzie dobijał tych kilogramów, więc w sumie nie wiedziałem czego się spodziewać, ale sądziłem, że tak obstawiałem do 110 dobije. Powiem szczerze, niewiele zmienił się względem tego, co prezentował jako posturę właśnie w kategorii półciężkiej. Widziałem go na żywo wcześniej i takich różnic tutaj nie ma. Jego zaletą są zasięg i wzrost - powiedział Marcin Tybura.

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Czy przejście Rakicia do wyższej wagi zmienia coś w przypadku podejścia Tybury do tego pojedynku? Zdaniem Polaka nie będzie to miało większej różnicy.

- Zdarzało mi się sparować w parterze z zawodnikami wagi lekkiej, którzy byli tak sprytni i tak szybcy, że moje kilogramy nie miały też znaczenia. Wydaje mi się, że też jest kwestia osobnicza. Ja przynajmniej w ten sposób patrzę na sport. Nie mam aż takiego analitycznego wglądu w te szybkości, w te różnice. W ogóle jakoś nawet się tym nie zajmuję. Jeżeli czuję często, że jak sparuję z kimś lżejszym, a jest dobry stójkowo, no to jest szybszy ode mnie. Jeśli ktoś jest lżejszy, ale też ma gorszą stójkę, no to nie jest już szybszy ode mnie. Wszystko to jest kwestią mocno subiektywną, osobniczą dla poszczególnych zawodników - dodał Tybura.

Czy z nadchodzącą galą wiążą się jakieś szczególne emocje u Tybury?

- Czuję ten dreszczyk. Występuje to uczucie, to jest coś, co już człowieka tak mocno podkręca i z każdym dniem jest coraz większy. Duża adrenalina. Trzeba by było wejść w te buty, choć raz, bo to trudne jest do opisania, ale stopniowo narastają takie mocniejsze emocje, trochę się zmysły wyostrzają wtedy, człowiek czuje jak takie dzikie zwierzę - podsumował zawodnik.

Cała rozmowa z Marcinem Tyburą w materiale wideo.

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PI, Polsat Sport