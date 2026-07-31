"Moja droga dobiegła końca". Triumfatorka Ligi Mistrzyń zakończyła karierę!

Plak już raz odwieszała buty na kołek. Było to w 2020 roku, jednak niespełna 12 miesięcy później wróciła do gry. Teraz wydaje się, że 30-latka pożegnała się ze sportem na dobre. O swojej decyzji poinformowała za pośrednictwem Instagrama.

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"Nadszedł moment, w którym moja wolność stała się ważniejsza od kariery. Ta podróż rozpoczęła się, gdy miałam 14 lat i opuściłam dom. Po rozegraniu ponad 407 meczów w pomarańczowej koszulce i reprezentowaniu barw wielu klubów moja droga jako siatkarki dobiegła końca. (...)

Z uśmiechem na twarzy i sercem pełnym satysfakcji pragnę podziękować wam wszystkim: mojej rodzinie, przyjaciołom, koleżankom z drużyny oraz kibicom, którzy wspierali mnie przez całą tę przygodę. Czuję się bogata dzięki doświadczeniom związanym z poznawaniem wielu krajów, kultur i ludzi na całym świecie. Nie udałoby mi się tego wszystkiego osiągnąć bez was. Cóż to była za rollercoasterowa przygoda" - napisała Plak w opisie.

Holenderka grała m.in. w Volley Bergamo, Igor Gorgonzola Novara, Aydin Büyükşehir Belediyespor, Besiktas Stambuł czy Numia Vero Volley Milano. Jej największym sukcesem jest triumf w Lidze Mistrzyń w 2019 roku. Z reprezentacją Holandii sięgnęła po dwa wicemistrzostwa Europy (2015, 2017) i brązowy medal tej imprezy (2023). Stanęła także na najniższym stopniu podium w World Grand Prix (2016).

KP, Polsat Sport