Mudryk ponownie dołączy do Chelsea! Ukrainiec przywrócony do gry

Angielska Federacja Piłkarska (FA) nałożyła na reprezentanta Ukrainy surową karę zawieszenia po tym, jak w 2024 roku wykryto w jego organizmie środki dopingujące. Pozytywny wynik potwierdziło również badanie próbki "B" w czerwcu ubiegłego roku.

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Kara ta wykluczała 25-latka z gry aż do 2028 roku. Zawodnik twierdził, że nie zażył zabronionych preparatów celowo, dlatego pod koniec lutego złożył odwołanie do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie. Trybunał potwierdził już przyjęcie dokumentów. Mudryk zatrudnił tych samych prawników, którzy wcześniej bronili Paula Pogby. Ostatecznie na mocy rozwiązania wypracowanego przez Angielską Federację (FA) oraz Światową Agencję Antydopingową (WADA) piłkarz może wrócić do rywalizacji.

- Po długiej walce czteroletnia dyskwalifikacja, która została mi nałożona, została uchylona i mogę natychmiast wznowić moją karierę. Jestem wdzięczny, że ten proces dobiegł końca, że otrzymałem zgodę na powrót do piłki nożnej i że teraz mogę spojrzeć w przyszłość. To był najtrudniejszy okres w mojej karierze - mówił Mudryk w oświadczeniu po decyzji.

Ukraiński piłkarz najprawdopodobniej dołączy do Chelsea już podczas przedsezonowego tournee, które odbywa się w Hong Kongu.

PI, Polsat Sport