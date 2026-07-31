Nie żyje Franco Baresi. Legendarny kapitan AC Milan miał 66 lat

Baresi urodził się 8 maja 1960 roku w Travagliato. Już jako nastolatek trafił do AC Milan. W tym klubie szkolił się, aby w wieku 17 lat zadebiutować w pierwszym zespole w meczu Serie A.

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Czerwono-czarnym barwom pozostał wierny przez całą karierę. Dla Milanu rozegrał ponad pół tysiąca meczów przez 20 kolejnych sezonów, a z czasem został kapitanem drużyny i pełnił tę funkcję przez 15 sezonów.



Wraz z kolegami z drużyny Mauro Tassottim, Maldinim i Alessandro Costacurtą stworzył jedną z najlepszych linii defensywnych w historii piłki nożnej, która pozwoliła Milanowi ustanowić rekord w liczbie kolejnych meczów bez porażki (58) w najsilniejszych ligach europejskich (od 26 maja 1991 do 14 marca 1993, czyli rok, dziewięć miesięcy i 16 dni).



Siedem razy był wśród kandydatów do Złotej Piłki (w latach 1988–1990 oraz 1992–1995), zajmując drugie miejsce w 1989 roku za kolegą z zespołu Marco van Bastenem. 16 grudnia 1999 roku, podczas imprezy zorganizowanej z okazji stulecia Milanu, został wybrany przez kibiców "Milanistą stulecia", czyli najbardziej reprezentacyjnym piłkarzem w historii Rossonerich.



Baresi zdobył sześć mistrzostw Włoch, cztery Superpuchary Włoch, trzy Puchary Europy, dwa Superpuchary UEFA i dwa Puchary Interkontynentalne. Oprócz tego z reprezentacją został mistrzem świata w w 1982 roku i wicemistrzem w 1994.

Franco Baresi nie żyje

W ostatnim czasie legendarny piłkarz miał poważne problemy ze zdrowiem. Niestety okazały się one tak duże, że Baresi zmarł. Fatalną informację AC Milan przekazał w piątkowy poranek.

"Cały klub pogrążony jest w żalu po śmierci Franco Baresiego. Jego przykład i zaangażowanie na zawsze pozostaną częścią DNA klubu, jak i jego koszulka z numerem 6. AC Milan składa kondolencje rodzinie Baresiego i są one takie same w przypadku każdego fana naszego klubu w tym trudnym czasie - czytamy w oświadczeniu.

Baresi miał 66 lat.