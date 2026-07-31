Nie żyje utytułowana siatkarka. Była gwiazdą reprezentacji

Środkowa byłą jedną z najważniejszych postaci rodzimej siatkówki pod koniec XX wieku. Zagrała w 79 meczach w reprezentacji Włoch, w tym w mistrzostwach świata w 1994 roku i czempionacie Europy trzy lata później.

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Lwią część kariery klubowej Monari spędziła w zespole Anthesis Volley Modena, z którym świętowała również największe sukcesy - trzykrotnie wywalczyła Puchar Zdobywców Pucharów. W bogatej karierze broniła również barw Pallavicini Bologna, Edilfornaciai San Lazzaro, Cemar Rubiera, Cermagica Reggio Emilia oraz Omega San Dona.

O śmierci byłej kadrowiczki poinformowała m.in. Włoska Federacja Piłki Siatkowej.

"Włoska Federacja Piłki Siatkowej składa najszczersze kondolencje z powodu śmierci Micheli Monari, byłej zawodniczki Serie A, grającej w klubach Bologna, Reggio Emilia i Modena. Michela Monari rozegrała również 79 meczów w reprezentacji Włoch, pozostawiając niezatarte wrażenie na kibicach, kolegach z drużyny i wszystkich, którzy z nią współpracowali. Prezes Giuseppe Manfredi, wiceprezydenci Elio Sità i Massimo Sala, sekretarz generalny Stefano Bellotti, Rada Federalna i cała FIPAV łączą się w żałobie z rodziną Micheli, składając najszczersze kondolencje" - napisano w komunikacie.

Córka Monari, Lisa Dharma Monari Gamba, również gra w siatkówkę.

KP, Polsat Sport