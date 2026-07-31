Nowy selekcjoner reprezentacji Polski! Właśnie to ogłoszono

W przeszłości pracował w pionie szkoleniowym polskiej federacji. Wyjechał do Norwegii, by zdobywać doświadczenie.

W poprzednich dwóch sezonach prowadził drużynę Stavanger Oilers Kvinner, która dwukrotnie sięgnęła po mistrzostwo kraju. Po wakacjach nadal będzie pracował w tym klubie, łącząc ją z pełnieniem funkcji selekcjonera.

Docelową imprezą Polek będą przyszłoroczne MŚ Dywizji IB, które zostaną rozegrane 1–7 listopada w południowokoreańskim Suwonie. Rywalami Polek będą reprezentacje Chin, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu, Korei Południowej oraz Łotwy.

W ramach przygotowań do MŚ Polki rozegrają dwa turnieje w ramach European Cup of Nations. W październiku 2026 roku w Polsce zmierzą się z Wielką Brytanią, Słowenią i Hiszpanią, a w lutym przyszłego roku we Francji zagrają z Francuzkami, Norweżkami oraz Włoszkami.

Wcześniej zapadły decyzje w kwestii innych stanowisk selekcjonerskich. Fin Pekka Tirkkonen nadal będzie trenerem seniorów, na swoich stanowiskach pozostali selekcjonerzy reprezentacji juniorów U-20 Andriej Gusow, U-18 Grzegorz (brat Tomasza) Rostkowski, U-16 Bartłomiej Stępień oraz juniorek U-18 Magdalena Jabłońska.