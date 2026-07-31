PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Motor Lublin - Jagiellonia Białystok to spotkanie drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Piłkarze Motoru Lublin w strojach klubowych na boisku.
fot. PAP
PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - Jagiellonia Białystok. Relacja na żywo

Trener Motoru Lublin Mariusz Misiura spodziewa się ciekawego widowiska w piątkowy wieczór, gdy jego drużyna podejmie Jagiellonię Białystok w piłkarskiej ekstraklasie.

 

- Zapowiada się ciekawe widowisko, bo Jagiellonia będzie dążyła do zdominowania spotkania, ale my w jakiś sposób będziemy chcieli robić to samo. Uważam więc, że obydwie drużyny będą miały swoje sytuacje w ofensywie i kluczowe będzie, kto skuteczniej je wykorzysta - ocenił Misiura.

 

- Gramy z drużyną, której pierwsza jedenastka długo już gra ze sobą. Widać tam powtarzalność, automatyzmy i mocne wyrachowanie, bo mieli bardzo dobre sezony w Europie - dodał.

 

Po rewolucji kadrowej lubelska drużyna pod wodzą nowego trenera rozgrywki ligowe rozpoczęła od wyjazdowego remisu 2:2 z Widzewem w Łodzi.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

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