Piłkarze Wisły Płock podejmą w piątek w 2. kolejce ekstraklasy Widzew Łódź. - Nie będzie żadnej dodatkowej presji. Wręcz przeciwnie, będzie tylko dodatkowa motywacja po to, żeby się dobrze zaprezentować – zapewnił na przedmeczowej konferencji trener gospodarzy Adam Majewski.



Wygrany 2:1 mecz z Rakowem w Częstochowie dla „Nafciarzy” jest już historią i nie chcą mówić o tym spotkaniu. Nie dyskutują nawet nad podyktowanym przez sędziego rzutem karnym w 68. min, który wytrącił z rytmu drużynę Majewskiego.



- Musimy popracować nad tym, żeby koncentracja i ten sposób gry nie uległ tak drastycznie zmianie. Nie ma co ukrywać, że od 65. minuty broniliśmy się, było nam bardzo trudno się utrzymać przy piłce i na tym musimy pracować, żeby nie było takich dysproporcji – zapewnił szkoleniowiec.



Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.