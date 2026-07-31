PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - Widzew Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Wisła Płock - Widzew Łódź to spotkanie drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Piłkarze Wisły Płock podejmą w piątek w 2. kolejce ekstraklasy Widzew Łódź. - Nie będzie żadnej dodatkowej presji. Wręcz przeciwnie, będzie tylko dodatkowa motywacja po to, żeby się dobrze zaprezentować – zapewnił na przedmeczowej konferencji trener gospodarzy Adam Majewski.


Wygrany 2:1 mecz z Rakowem w Częstochowie dla „Nafciarzy” jest już historią i nie chcą mówić o tym spotkaniu. Nie dyskutują nawet nad podyktowanym przez sędziego rzutem karnym w 68. min, który wytrącił z rytmu drużynę Majewskiego.


- Musimy popracować nad tym, żeby koncentracja i ten sposób gry nie uległ tak drastycznie zmianie. Nie ma co ukrywać, że od 65. minuty broniliśmy się, było nam bardzo trudno się utrzymać przy piłce i na tym musimy pracować, żeby nie było takich dysproporcji – zapewnił szkoleniowiec.


Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 