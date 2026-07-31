Polacy poznali rywali w turnieju ATP w Montrealu!

W piątek 31 lipca odbyło się losowanie prestiżowego ATP w Montrealu. O aż 1000 punktów zawalczą m.in. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

ZOBACZ TAKŻE: Pracował z Igą Świątek, teraz został trenerem jej wielkiej rywalki! To oficjalne

Rywalem Piotrkowianina w pierwszej rundzie będzie Gael Monfils. Dla francuskiego tenisisty będzie to ostatni występ w Montrealu w karierze. Po zakończeniu trwającego sezonu odwiesi on bowiem rakietę na kołek.

Hurkacz z kolei nie poznał jeszcze swojego najbliższego przeciwnika. Wiadomo jednak, że zmierzy się z jednym z turniejowych kwalifikantów.

W Montrealu nie zobaczymy Jannika Sinnera, Carlosa Alcaraza i Novaka Djokovicia. Najwyżej rozstawionym zawodnikiem będzie Alexander Zverev. Z "dwójką" zobaczymy Felixa Augera-Aliassime'a, a z "trójką" Bena Sheltona.

Przed rokiem w Montrealu triumfował Shelton. W wielkim finale Amerykanin okazał się lepszy od Karena Chaczanowa 6:7 (5-7), 6:4, 7:3 (7-3).

ATP w Montrealu odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia. Transmisje z turnieju będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

KP, Polsat Sport