Polacy tuż za podium na ME! Zabrakło tak niewiele...

Biało-Czerwoni w składzie: Kaja Skrzek, Andrzej Rzeszutek, Maria Łukaszewicz, Maciej Bujak, zdobyli 368,05 punktów, zabrakło im zaledwie 0,15 punktu do trzeciego miejsca.

Włosi triumfowali z rezultatem 410,60, a neutralni sportowcy z Rosji zdobyli 385,80.

Startowało dziewięć zespołów, broniący tytułu Hiszpanie zajęli piąte miejsce.

Mistrzostwa Europy w Paryżu rozpoczęły się w piątek. Na sobotę w skokach do wody zaplanowano skoki synchroniczne kobiet z platformy 10 m oraz skoki mężczyzn z trampoliny 1 m.

Wyniki:

1. Włochy 410,60 pkt

(Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria, Raffaele Pelligra)

2. Sportowcy neutralni 385,80

(Nadieżda Trifonowa, Grigorij Iwanow, Jekaterina Beliajewa, Rusłan Ternowoi)

3. Ukraina 368,20

(Ksenia Boczek, Kiriłł Boliuk, Oleksi Sereda, Ksenia Bailo)

4. Polska 368,05

(Kaja Skrzek, Andrzej Rzeszutek, Maria Łukaszewicz, Maciej Bujak)

PAP