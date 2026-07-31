Polscy siatkarze zagrają o finał Ligi Narodów. „To może nam pomóc”

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Czy to, co zagraliśmy z Ukrainą, wystarczy na Słowenię?

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Jakub Bednaruk, ekspert i komentator Polsatu Sport: Trudno ocenić, co na kogo wystarczy. Słowenia jest lepsza od Ukrainy. Ich bilans w VNL to 11 do 2, czyli identyczny jak nasz. Kilku zawodników Słowenii jest w kapitalnej formie. Grają dobrze. Mujanovic prezentuje swoją najlepszą wersję. Mozic i Kozamernik są w bardzo dobrej dyspozycji. Do Planisica nie jestem przekonany, ale jakie to ma znaczenie, skoro oni wygrywają. A jeszcze trzeba wspomnieć o Urnaucie, który wykonuje czarną robotę.

Zatem Słoweńcy będą o wiele trudniejszym rywalem od Ukrainy?

Będą groźni, mocniejsi, ale jest coś, co może nam pomóc. Mam na myśli te kłopoty, które mieliśmy z Ukrainą. Chodzi o to, jak graliśmy w drugim secie i przez połowę trzeciego, gdzie do momentu przełamania było po równo. Potem odskoczyliśmy i dalej już poszło. Pokazaliśmy, że potrafimy wychodzić z problemów. To jest ważne. Dlatego teraz trzeba wyciągnąć wnioski, podejść z szacunkiem do przeciwnika i zagrać kolejny dobry mecz.

Czy problemy w meczu z Ukrainą mogły wynikać z tego, że jeszcze się nie zaaklimatyzowaliśmy? Trener Nikola Grbić trochę narzekał na dalekie i długie podróże.

Nie. Było pięć dni na aklimatyzację, a to chyba wystarczy. Natomiast musimy jednak docenić Ukrainę. Nie zawsze będzie tak, że będziemy na parkiecie dominować. Jeśli takie zespoły jak Ukraina grają swoją najlepszą siatkówkę, to są w stanie się nam postawić. Trzeba być gotowym na to, że takie jeden i pół seta będzie nam się przytrafiać. Natomiast Ukrainę stać na to, żeby zagrać z nami dobrze te jeden i pół seta, a żeby z nami wygrać, to trzeba tak zagrać cały mecz. I tu jest problem, bo mamy mocną i szeroką ławkę, możemy reagować na jakość gry przeciwnika. Podam prosty przykład. Janczuk przez półtora seta grał najlepiej, jak się dało, ale raz został złamany i to się skończyło. Naszym przeciwnikom ciężko jest utrzymać poziom.

Hipotetycznie załóżmy, że wygrywamy ze Słowenią. Z kim zmierzymy się z w finale?

Stany Zjednoczone zagrały z Włochami najlepszy mecz sezonu. Postraszyły wszystkich swoją fizycznością. Stawiam na ich wygraną w meczu z Japonią. Tak 90 do 10. Tam jest siła i potęga wzrostu. Technika, taktyka i spryt Japończyków mogą na to nie wystarczyć. Jest jeden warunek. Stany muszą powtórzyć to, co zagrały z Włochami. Wtedy wygrają bez względu na to, jaką jakość pokaże Japonia.

Która zresztą męczyła się z Chinami.

Spotkałem na mieście Vitala Heynena, trenera Chińczyków. Gratulowałem mu, mówiąc, że to był najlepszy mecz Chińczyków w historii. Odpowiedział, że w tej drużynie wciąż jednak trzeba dużo poprawiać, że zawodnicy nie potrafią wystrzec się błędów, które próbuje wyeliminować na treningach.

Wróćmy do nas. Potencjalny finał ze Stanami Zjednoczonymi. Przyznam, że odruchowo patrzę na ten mecz przez pryzmat tego, co stało się niedawno w Chicago, gdzie gładko pokonaliśmy ich 3:0.

A mówi się, że wrażenia artystyczne nie wygrywają. Jednak w Chicago daliśmy radę wszystkim i dołożyliśmy potężne wrażenia. Zdominowaliśmy Stany tak, jak oni teraz zdominowali Włochów. Szczerze, to nie wiem, czy Włosi tak słabo, czy też zostali tak zbici. Stany miały 15 asów w trzech setach, a to niezły wynik. Nie, Japonia nie da im rady. Zresztą granie Japończyków mi się nie podoba.

Czy trener Nikola Grbić powinien dokonać jakichś zmian w składzie? Pytam, bo ostatnio Tomasz Fornal był krytykowany, a Kamil Semeniuk dał świetną zmianę.

Jakby trener słuchał podszeptów ekspertów i kibiców, wybierał na zasadzie ankiety, to nic by nie wygrał. Wszyscy mieliśmy podobne odczucia, że Fornal do zmiany, a Semeniuk powinien wejść wcześniej. Grbić jednak wygrał mecz, więc to go broni. On zna swój zespół i decyduje. Jakby przegrał, to byśmy go rozliczali. Ja tylko dodam, że to była dziesiąta wygrana z rzędu, to wychodzi na to, że trzeba trochę więcej zaufania.

Swoją drogą, to aż dziw bierze, że Semeniuk, prezentując taką klasę, godzi się z rolą rezerwowego.

U innego trenera mógłby być graczem szóstkowym, ale ktoś musi na ławce usiąść, bo liczba miejsc jest ograniczona. Ja ogromnie szanuję Semeniuka za to, że grając w Perugii, będąc jednym z najlepszych na swojej pozycji na świecie, pokornie przyjmuje każdą rolę. Znam takich, którzy pożegnaliby się z reprezentacją w takich okolicznościach. Wielu to zresztą zrobiło. On jednak dla dobra reprezentacji przyjął niewdzięczną rolę.

Polska - Słowenia. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Polska - Słowenia w sobotę 1 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 8.45. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 od godziny 8.00.