W sobotnim półfinale podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają w półfinale ze Słowenią, która w środę pokonała Turcję 3:0. Biało-Czerwoni ograli natomiast Ukrainę - 3:1.

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Drugą parę półfinałową tworzą Japonia i USA.

Biało-czerwoni sześć razy stawali na podium Ligi Narodów. Wywalczyli dwa złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024).

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku.

Polska - Słowenia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Słowenia w półfinale Ligi Narodów siatkarzy 2026 poznamy w sobotę 1 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Słowenia w siatkówkę, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport