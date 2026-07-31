Polska - Słowenia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Słowenia to półfinał Ligi Narodów siatkarzy 2026. Kto wygrał mecz Polska - Słowenia? Jaki był wynik Polska - Słowenia w siatkówkę?

Dwóch siatkarzy podaje sobie ręce przy siatce po meczu.
fot. FIVB
Polska - Słowenia. Wynik meczu. Liga Narodów siatkarzy. Kto wygrał?

W sobotnim półfinale podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają w półfinale ze Słowenią, która w środę pokonała Turcję 3:0. Biało-Czerwoni ograli natomiast Ukrainę - 3:1.

 

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Drugą parę półfinałową tworzą Japonia i USA.

 

Biało-czerwoni sześć razy stawali na podium Ligi Narodów. Wywalczyli dwa złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024).

 

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku. 

Polska - Słowenia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Słowenia w półfinale Ligi Narodów siatkarzy 2026 poznamy w sobotę 1 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Słowenia w siatkówkę, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

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LN: Polska - Słowenia. Kto w finale?
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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