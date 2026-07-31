Porażka Polek przed el. ME

To były najprawdopodobniej jedyne dwa mecze towarzyskie kadry trenera Karola Kowalewskiego zaplanowane w okresie lata w cyklu przygotowań do II etapu eliminacji mistrzostw Europy 2027, które rozpoczną się w listopadzie. Litwa jest jednym z gospodarzy finałowego turnieju i tym samym pewna udziału w czempionacie.

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Litwinki miały przewagę w trzech kwartach, ale w czwartej - dzięki twardszej defensywie - Polki zmniejszyły dystans do rywalek i przegrywały tylko 62:67. Nienajlepsze akcje w ataku biało-czerwonych sprawiły, że Litwinki mimo swoich błędów i przegrania kwarty (13:19) utrzymały do końca kilkupunktową przewagę. Gospodynie trafiły 12 razy za trzy punkty (w 29 próbach), a Polki tylko siedem razy (z 19).

Litwa - Polska 73:67 (18:16, 24:16, 18:16, 13:19)

Polska: Kamila Borkowska 14, Amalia Rembiszewska 13, Liliana Banaszak 8, Aleksandra Mielnicka 8, Martyna Pyka 8, Aleksandra Wojtala 7, Zuzanna Kulińska 4, Magdalena Szymkiewicz 3, Malina Piasecka 2, Julia Niemojewska 0, Anna Wińkowska 0, Weronika Wesołowska 0

Najwięcej dla Litwy: Egle Zabotkaite 13, Gabriele Nikitinajte 10, Giedre Labuckiene 10

KP, PAP