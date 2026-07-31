Porażka Polek przed el. ME

Koszykówka

Reprezentacja Polski koszykarek przegrała z Litwą 67:73 (16:18, 16:24, 16:18, 19:13) w swoim drugim spotkaniu turnieju rozgrywanego w litewskich Gorżdach. W czwartek biało-czerwone pokonały zawodniczki Finlandii 84:79.

Koszykarka w białej koszulce z numerem 22 i napisem "POLSKA" trzyma piłkę do koszykówki.
fot. Cyfrasport
Amalia Rembiszewska

To były najprawdopodobniej jedyne dwa mecze towarzyskie kadry trenera Karola Kowalewskiego zaplanowane w okresie lata w cyklu przygotowań do II etapu eliminacji mistrzostw Europy 2027, które rozpoczną się w listopadzie. Litwa jest jednym z gospodarzy finałowego turnieju i tym samym pewna udziału w czempionacie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Była partnerka Cristiano Ronaldo spotyka się z gwiazdą NBA! Dzieli ich aż 11 lat

 

Litwinki miały przewagę w trzech kwartach, ale w czwartej - dzięki twardszej defensywie - Polki zmniejszyły dystans do rywalek i przegrywały tylko 62:67. Nienajlepsze akcje w ataku biało-czerwonych sprawiły, że Litwinki mimo swoich błędów i przegrania kwarty (13:19) utrzymały do końca kilkupunktową przewagę. Gospodynie trafiły 12 razy za trzy punkty (w 29 próbach), a Polki tylko siedem razy (z 19). 

 

Litwa - Polska 73:67 (18:16, 24:16, 18:16, 13:19)

 

Polska: Kamila Borkowska 14, Amalia Rembiszewska 13, Liliana Banaszak 8, Aleksandra Mielnicka 8, Martyna Pyka 8, Aleksandra Wojtala 7, Zuzanna Kulińska 4, Magdalena Szymkiewicz 3, Malina Piasecka 2, Julia Niemojewska 0, Anna Wińkowska 0, Weronika Wesołowska 0

 

Najwięcej dla Litwy: Egle Zabotkaite 13, Gabriele Nikitinajte 10, Giedre Labuckiene 10 

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
KOSZYKÓWKAREPREZENTACJA KOBIET
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Anwil Włocławek. Skrót meczu
Zobacz także

Anwil z pewnym zwycięstwem w Wałbrzychu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 