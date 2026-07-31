Portugalczycy ocenili występ Kamińskiego. Oto, co napisali

Benfica rozbiła St. Gallen w rewanżowym starciu el. Ligi Europy aż 5:0. Ostatecznie w dwumeczu pokonała rywala 6:2 i awansowała do kolejnej rundy. Po raz kolejny od początku na murawie pojawił się Jakub Kamiński, który w 55. minucie zaliczył asystę przy golu Vangelisa Pavlidisa.

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Portal zerozero.pt docenił występ 24-latka i ocenił go na 7,2. "A Bola" dała mu za to "szóstkę".

"Słaba pierwsza połowa, z nietrafionymi decyzjami, choć nie można było mu odmówić zaangażowania w grę obronną. Po przerwie wyraźnie podniósł poziom swojej gry. W 55. minucie sprytnie przepuścił piłkę do Pavlidisa, następnie wbiegł wyżej i zaliczył asystę przy drugim golu Greka. Czuł się znacznie lepiej, gdy schodził do środkowych stref boiska" - napisano.

Nieco gorszą notę wystawił mu "Record".

"Był bardzo mobilny i często zmieniał pozycje, operując na obu skrzydłach oraz w centralnej części boiska. Był nieco niezdarny w pojedynkach indywidualnych, ale odcisnął swoje piętno przy bramce na 2:0, tworząc akcję, która umożliwiła Pavlidisowi strzelenie gola" - czytamy.

Reprezentant Polski opuścił boisko w 75. minucie, kiedy został zmieniony przez Andreasa Schjelderupa. Benfica w kolejnej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy zagra ze szkockim Heart of Midlothian FC, które zostało wyeliminowane z el. Ligi Mistrzów przez Sturm Graz.

HP, Polsat Sport