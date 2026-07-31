Poruszające słowa legendy po śmierci Franco Baresiego. "Uosabiał przywództwo"

Informacja o śmierci Baresiego wywołała natychmiastową reakcję najważniejszych instytucji sportowych. Szef FIFA, Gianni Infantino, wydał oświadczenie za pośrednictwem platformy X.

"Ponadczasowy kapitan. Ponadczasowa historia. Franco Baresi był, jest i będzie wieczny" - napisał.

Głos zabrała również Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), która w swoim komunikacie przypomniała, że Włoch rozegrał 81 spotkań w kadrze narodowej, a w piłce klubowej sięgnął m.in. po trzy Puchary Europy oraz dwa Superpuchary. Zaznaczono, że był on "jednym z najlepszych obrońców w historii".

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Swoimi wspomnieniami w mediach społecznościowych podzielił się także Karl-Heinz Rummenigge, były napastnik reprezentacji Niemiec oraz Interu Mediolan, który w latach 80-tych regularnie rywalizował z Baresim na włoskich boiskach. W 1985 roku po jednym ze wspólnych starć Niemcowi trzeba było założyć aż 12 szwów.

"Piłka nożna straciła jednego z najlepszych obrońców i kapitanów w swojej historii. Już od pierwszych derbów wiedziałem, że mam do czynienia z niezwykłym defensorem. Franco uosabiał przywództwo, fair play i czystą klasę. Zostawił niezatarte piętno na klubie i włoskim futbolu" - oświadczył w rozmowie z agencją informacyjną ANSA.

Zmarłego pożegnali również aktualni piłkarze Milanu. Rafael Leao, przebywający obecnie na przedsezonowym tournee w Australii, opublikował krótkie oświadczenie.

"Twoje dziedzictwo będzie żyć wiecznie, dziękuję Kapitanie" - napisał.

ŁO, Polsat Sport