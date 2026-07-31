Potknięcie rywala Jagiellonii. Remis na inaugurację Scottish Premiership

Nowe rozgrywki ligi szkockiej zainaugurowało spotkanie trzeciej w poprzednim sezonie ekipy Rangers FC z siódmym w tabeli Dundee United. "The Gers" swój ostatni tytuł mistrzowski wywalczyli w sezonie 2020/21, a od tamtego czasu po pięć kolejnych trofeów sięgnęli gracze Celtiku Glasgow.

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Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, a okazje strzeleckie stwarzała zarówno ekipa gospodarzy, jak i zespół gości. Ostatecznie to podopieczni trenera Jima Goodwina wyszli na prowadzenie w 38. minucie spotkania. Jesse Randall pomknął prawą stroną boiska, a następnie posłał płaskie dośrodkowanie w pole karne. Do piłki dopadł Lachlan Rose i choć Australijczyk nie uderzył jej czysto, ostatecznie zdołał skierować futbolówkę do siatki.

Po przerwie w świetnej sytuacji do strzelenia gola znalazł się jednak Thelo Aasgaard, który opanował piłkę w polu karnym i huknął w samo okienko bramki rywali.

Do końca spotkania nie padło więcej goli, co oznaczało podział punktów na inaugurację rozgrywek.

Przypomnijmy, że to właśnie zespół Rangers FC będzie rywalem Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy UEFA. Pierwszy mecz między tymi drużynami odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia. Transmisja w Polsacie Sport 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00. Przedmeczowe studio o godz. 17:00.

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Dundee United - Rangers FC 1:1 (1:0)

Bramki: Lachlan Rose 38 - Thelo Aasgaard 56.

Dundee: Jack Walton - Joshua Rawlins, Michael Forbes, Bert Esselink (62. Iurie Iovu), Will Ferry - Vicko Sevelj (77. Panutche Camara), Dylan Tait, Emmanuel Agyei - Jesse Randall, Lachlan Rose (70. Daniel Bennie), Zachary Sapsford (77. Idjessi Metsoko).

Rangers: Ivor Pandur - Dujon Sterling, Ben Godfrey (63. Ross McCrorie), Emmanuel Fernandez, Tuur Rommens - Cameron Devlin (82. Findlay Curtis), Mohammed Diomande - Djeidi Gassama (46. Daniel Neil), Thelo Aasgaard, Ryan Naderi (46. Chermiti) - Lawrence Shankland.

Żółte kartki: Vicko Sevelj - Daniel Neil, Dujon Sterling, Ross McCrorie.

Sędziował: Nick Walsh (Szkocja).

ŁO, Polsat Sport