Poznaliśmy jedenastkę mundialu. Oto wybrańcy

Głosowało 370 dziennikarzy prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych i fotoreporterów ze 115 krajów.

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"Jedenastka" MŚ wyłoniona w głosowaniu:

Unai Simon (Hiszpania) - Marc Cucurella (Hiszpania), Aymeric Laporte (Hiszpania), Pau Cubarsi (Hiszpania), Pedro Porro (Hiszpania) - Rodri (Hiszpania), Jude Bellingham (Anglia), Michel Olise (Francja) - Kylian Mbappe (Francja), Erling Haaland (Norwegia), Lionel Messi (Argentyna).

AIPS powstało w czasie igrzysk w Paryżu w 1924 roku i obecnie zrzesza dziennikarzy ze 170 krajów.