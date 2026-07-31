Poznaliśmy jedenastkę mundialu. Oto wybrańcy

Piłka nożna

Piłkarze Hiszpanii, Francji, Brazylii, Norwegii, Argentyny i Anglii wybrani zostali do jedenastki zakończonego 19 lipca mundialu w plebiscycie Światowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej (AIPS).

Piłkarz Lionel Messi w koszulce Argentyny z numerem 10
fot. PAP/EPA
Poznaliśmy jedenastkę mundialu według AIPS

Głosowało 370 dziennikarzy prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych i fotoreporterów ze 115 krajów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Real Madryt ma nowego napastnika. Wykupił go z ligowego rywala

 

"Jedenastka" MŚ wyłoniona w głosowaniu:

 

Unai Simon (Hiszpania) - Marc Cucurella (Hiszpania), Aymeric Laporte (Hiszpania), Pau Cubarsi (Hiszpania), Pedro Porro (Hiszpania) - Rodri (Hiszpania), Jude Bellingham (Anglia), Michel Olise (Francja) - Kylian Mbappe (Francja), Erling Haaland (Norwegia), Lionel Messi (Argentyna).

 

AIPS powstało w czasie igrzysk w Paryżu w 1924 roku i obecnie zrzesza dziennikarzy ze 170 krajów.

Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 