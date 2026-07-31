Real Madryt ma nowego napastnika. Wykupił go z ligowego rywala

Piłka nożna

Hiszpański napastnik Carlos Espi, który w poprzednim sezonie tamtejszej ekstraklasy strzelił jedenaście goli dla Levante, wzmocnił Real Madryt. 21-letni piłkarz podpisał kontrakt na pięć sezonów - do czerwca 2031 roku.

Trener piłkarski z siwymi włosami w białej koszulce i bordowych spodniach dresowych na boisku.
fot. PAP/EPA
Jose Mourinho, trener Realu Madryt

"Królewscy" - według informacji mediów - skorzystali z okazji, jaką była klauzula odstępnego w wysokości 25 milionów euro.

 

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Levante nie potwierdziło tej kwoty, ale w komunikacie prasowym stwierdziło, że jest to największa transakcja w historii klubu za zawodnika, którego wychowała jego akademia.

 

Espi występował w przeszłości w juniorskich drużynach narodowych Hiszpanii.

 

Piłkarzem, który został uznany za najlepszego zawodnika do lat 23 w La Liga w zeszłym sezonie, interesowało się wiele zagranicznych klubów, m.in. angielski Brighton.

 

Do Realu dołączyli tego lata już Hiszpan Marc Cucurella, Holender Denzel Dumfries, Portugalczyk Bernardo Silva i Francuz Ibrahima Konate, a także słynny portugalski trener Jose Mourinho.

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