Real Madryt ma nowego napastnika. Wykupił go z ligowego rywala

"Królewscy" - według informacji mediów - skorzystali z okazji, jaką była klauzula odstępnego w wysokości 25 milionów euro.

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Levante nie potwierdziło tej kwoty, ale w komunikacie prasowym stwierdziło, że jest to największa transakcja w historii klubu za zawodnika, którego wychowała jego akademia.

Espi występował w przeszłości w juniorskich drużynach narodowych Hiszpanii.

Piłkarzem, który został uznany za najlepszego zawodnika do lat 23 w La Liga w zeszłym sezonie, interesowało się wiele zagranicznych klubów, m.in. angielski Brighton.

Do Realu dołączyli tego lata już Hiszpan Marc Cucurella, Holender Denzel Dumfries, Portugalczyk Bernardo Silva i Francuz Ibrahima Konate, a także słynny portugalski trener Jose Mourinho.