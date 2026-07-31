Rycerz Michniewicza wylądował w Krakowie! Mecz z podtekstem transferu za dwa miliardy!

- Znam go dobrze nie tylko z Legii, ale też z młodzieżówki. Bardzo dobrze wyprowadza piłkę i świetnie pasuje do gry trójką stoperów - tak ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz uzasadnił pierwsze powołanie dla Mariusza Wieteski.



"Wietes" zadebiutował w kadrze w czerwcu 2022 r., w przegranej 0-1 z Belgią, w ramach Ligi Narodów. Później stał się piłkarskim obieżyświatem: rok w Clermont Foot, przejście do Cagliari, skąd był wypożyczany do PAOK-u Saloniki i do Kocaelisporu. W końcu wraca na polską ziemię.

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Kazimierz Moskal reaguje na transfer Mateusza Wieteski

- Przyjście Mateusza do nas to bardzo ciekawy temat, ale nie zapominajmy też o tym, że mamy Antonio Milicia, który zadebiutował już w naszym barwach w Radomiu, zmieniając Dujmovicia. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Milić nie jest jeszcze gotowy, bo dołączył do nas później. Ale zarówno on, jak i Wieteska to doświadczeni stoperzy, więc oczekujemy, że przyjście Mateusza będzie stanowiła dla nas duże wzmocnienie - powiedział nam trener Wieczystej Kazimierz Moskal.

Wojciech Kwiecień podkręca tempo. Sławomir Peszko ma jeszcze bardziej wzmocnić Wieczystą

W piątkowe popołudnie przy Chałupnika praca wrzała jak w ulu. Sztab szkoleniowy wieńczył przygotowania do starcia z Lechem, a w pokoju wiceprezesa Sławomira Peszki sam Wojciech Kwiecień, czyli mecenas i szef klubu podkręcał tempo prac nad kolejnymi wzmocnieniami. Wieteska nie jest ostatnim. Nie jest nawet przedostatnim. Skoro obrona została już zadbana, to Kazimierz Moskal dostanie też armaty o potężnym kalibru do działań ofensywnych.

Telefon i laptop Peszki grzały się do czerwoności. Mogliśmy się na własne oczy przekonać, że taki człowiek w roli szefa pionu sportowego to prawdziwy skarb. Prezes Kwiecień chce zawodnika X? Peszko natychmiast wykręca numer jednego z przyjaciół z czasów wspólnej gry w reprezentacji: "Grałeś z nim przez trzy lata. Co o nim sądzisz? Przekozak? Porozmawiaj proszę z nim i szepnij mu ciepłe słowo o nas, żeby wiedział, że Wieczysta to nie byle jaki klub".

Ktoś bez kontaktów, jakimi dysponuje "Peszkin", byłby skazany tylko na opowieści menedżerów. A wiadomo, jak to oni - często malują trawę na zielono, filmiki z grą ich podopiecznych przyspieszają dwukrotnie, a o wadach swych piłkarzy nigdy nic nie słyszeli.



- Nie ukrywam, że mamy plany dalszych wzmocnień. Chcemy poczekać na dobry “strzał”. Nie możemy się spieszyć i rzucać na pierwszą lepszą okazję. Musimy być pewni co do tego, że będzie to rzeczywiście wartościowy zawodnik. Musimy też brać pod uwagę to, w jakim momencie się znajduje. Czy brał udział w przygotowaniach, jest w pełni zdrowy itd. Nie będzie czasu na wprowadzanie teraz kogoś nieprzygotowanego. Obóz mamy za sobą, liga ruszyła - wskazuje trener Moskal.

Wieczysta nie pęka przed Lechem. Moskal: Zależy, jak "zwierzę" jest mocno zranione

Wzmocnienia wzmocnieniami, ale w Wieczystej pełna koncentracja została poświęcona sobotniemu starciu z Lechem Poznań.

- Dla nas to bardzo ważny mecz. Po raz pierwszy w Krakowie Wieczysta zagra w Ekstraklasie i to od razu z mistrzem Polski. Zapowiada się ciekawe widowisko. Absolutnie, nie przywiązujemy wagi do pucharowej porażki Lecha, bo znamy jego jakość - podkreślał szkoleniowiec krakowian.

Podrążyliśmy ten temat i dopytaliśmy, na ile bolesna porażka z Aarhus mogła wpłynąć na "Kolejorza"?

- To zależy od tego, jak “zwierzę” jest mocno zranione. Czy jest zranione tak bardzo, że ciężko mu będzie zareagować, czy lekko, że je ta porażka tylko podrażniła. My na pewno przygotujemy się na tę drugą wersję. Powtarzam zawodnikom, żeby nie przywiązywali wagi do tej porażki Lecha. Taka jest piłka. Wiadomo, że po takim meczu następuje wielkie rozczarowanie. Takie rzeczy się zdarzają. One nie odbierając jakości Lechowi – powtarza szkoleniowiec Wieczystej.

Kazimierz Moskal trafił do Lecha za dwa miliardy złotych i tak uratował Wisłę Kraków

Warto przypomnieć dodatkowy smaczek, który towarzyszyć będzie sobotniej rywalizacji przy Reymonta: transfer Kazimierza Moskala z Wisły Kraków do Lecha za ówczesne dwa miliardy złotych (po denominacji 200 tys. zł) pozwolił "Białej Gwieździe" w 1990 r. przetrwać czas transformacji ustrojowej. Moskal w barwach "Kolejorza" zdobył dwa razy mistrzostwo Polski i raz Superpuchar. Ale w sobotę zrobi wszystko, by to Wieczysta zdobyła punkty.

- Poszczególni piłkarze Ekstraklasy mają więcej jakości. Na to musimy być przygotowani, przed tym już uczulaliśmy zespół na starcie przygotowań. Przegrana z Radomiakiem to był nasz pierwszy mecz. Debiut na szczeblu Ekstraklasy dla Wieczystej był wielkim wydarzeniem i może ta cała sytuacja związana z tym plus pierwsze minuty, które nie układały się dla nas pomyślnie, bo nasi środkowi obrońcy szybko złapali żółte kartki spowodowały, że nie do końca byliśmy sobą. Musimy się cieszyć tym, gdzie jesteśmy i zaprezentować najlepszą wersję siebie - dodał trener Wieczystej.



Przed sezonem Wojciech Kwiecień był bliski przeprowadzki do Wisły Kraków, której z całego serca kibicuje. Skończyło się jednak tak, że buduje mocną Wieczystą, która będzie korzystała ze stadionu Wisły jako z domowego. To świetna wiadomość nie tylko dla Moskala, ale też dla wszystkich jego podopiecznych. Skończyła się tułaczka do Sosnowca, gdzie za drużyna podążała tylko garstka kibiców. Przy Reymonta zasiądzie nawet 10 tys. Kibiców, z czego dwa tysiące to będą połączone siły fanów Lech i Cracovii, którzy organizując oficjalny przemarsz przez Błonia spod stadionu "Pasów".

- Już baraże o Ekstraklasę pokazały, że na stadionie Wisły mieliśmy wsparcie kibiców. Do Sosnowcu trudno było dojechać, a teraz gramy na miejscu, przy swoich kibicach. Spodziewamy się, że atmosfera będzie co najmniej taka jak na barażach - powiedział nam Kazimierz Moskal.

Od dawna w Ekstraklasie obowiązuje zasada "bij mistrza". Nie tylko z uwagi na nią szkoleniowiec krakowian nie musi specjalnie motywować piłkarzy.

- Wszyscy będą zmobilizowani, ale to musi obowiązywać za każdym razem. Natomiast teraz czeka nas mecz szczególny. Każdy chce się sprawdzić na tle mistrza Polski. Mamy zespół, który ma sporo jakości. Ale w piłce nie tylko ona odgrywa decydującą rolę. Rewanż Lecha z Duńczykami pokazał, że liczą się też inne walory - przypomniał Kazimierz Moskal.

Spóźniony prezent urodzinowy dla Kwietnia?

Pikanterii starciu beniaminka z mistrzem kraju dodaje jeszcze jedna sprawa. 3 lipca Wojciech Kwiecień obchodził 60. urodziny. Drużyna chciała mu sprawić prezent w postaci punktów zdobytych w Radomiu, ale nie udało się jej to. Czy tort dla Kwietnia pod postacią punktu lub punktów zdobytych na Lechu może stać się faktem?

- Chcielibyśmy oczywiście zapunktować. Po to się wychodzi na boisko, aby grać o zwycięstwo. Nie zamierzamy deklarować teraz, że będziemy się cieszyć z punktu. Chcemy grać o zwycięstwo nawet z rywalami takimi jak Lech, żeby zadowolić nie tylko prezesa, ale też kibiców, którzy przyjdą nas wspierać - podkreślił Kazimierz Moskal.

Na razie prezes Wojciech dostał od pracownia Wieczystej markowy trunek z Transylwanii. Ekstraklasowe punkty ucieszą go jeszcze bardziej.

Spotkanie drugiej kolejki Ekstraklasy Wieczysta – Lecz rozpocznie się w sobotę o godz. 17:30.