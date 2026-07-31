Nowe rozgrywki ligi szkockiej zainauguruje spotkanie trzeciej w poprzednim sezonie ekipy Rangers FC z siódmym w tabeli Dundee United. "The Gers" swój ostatni tytuł mistrzowski wywalczyli w sezonie 2020/21, a od tamtego czasu po pięć kolejnych trofeów sięgnęli gracze Celtiku Glasgow.

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Końcówka minionego sezonu była niezwykle emocjonująca, a losy mistrzostwa rozstrzygnęły się dopiero w ostatniej kolejce. Rewelacja rozgrywek, Heart of Midlothian, prowadziła w tabeli, jednak jej przewaga nad "The Bhoys" wynosiła zaledwie jeden punkt, a w ostatniej serii gier obie ekipy czekało bezpośrednie starcie. Ostatecznie triumfował w nim Celtic (3:1), który zdobył w ten sposób 56. mistrzostwo w historii klubu.

Przypomnijmy, że to właśnie zespół Rangers FC będzie rywalem Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Pierwszy mecz między tymi drużynami odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia. Transmisja w Polsacie Sport 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00. Przedmeczowe studio o godz. 17:00.

Relacja live i wynik na żywo meczu Dundee United - Rangers FC na Polsatsport.pl. Transmisja tego spotkania w piątek, 31 lipca, od godziny 20:55 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport