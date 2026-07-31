Tak Górak skomentował awans w Lidze Konferencji. To było kluczowe

Piłka nożna

Piłkarze GKS Katowice, pokonując na własnym stadionie słowacki MSK Żilina 3:1 (0:0), awansowali do 3. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. - Rywal był niebanalny, musieliśmy się wzbić na wyżyny - ocenił trener gospodarzy Rafał Górak.

Trener w czapce z daszkiem i bluzie sportowej.
fot. PAP
Rafał Górak, trener GKS-u Katowice

- Dwumecz trzeba ocenić jako całość. Myślę, że w tych spotkaniach było dużo tego, co ludzie chcą oglądać. Dziś stanęliśmy na wysokości zadania i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Dużą część spotkania kontrolowaliśmy. Graliśmy twardo, ale fair. Dobrze, że tak się skończyło i awansowaliśmy dalej - dodał.

 

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Pierwsze spotkanie, na wyjeździe, Katowiczanie przegrali 1:2. Wygraną w rewanżu zapewnili im rezerwowi: Mateusz Wdowiak i Ilia Szkurin, którzy strzelili dwa ostatnie gole.

 

- Nie ma już we współczesnym futbolu takich nazw jak zmiennicy czy rezerwowi. To zawodnicy kończący mecz. Fajne było określenie "finisher". Ważna jest symbioza w zespole. Wchodzący na boisko powinni dać takie zmiany, aby utrzymać jakość drużyny. W ostatnich meczach poziom zmian był u nas bardzo wysoki - ocenił.

 

Podkreślił, że żadnego świętowania po awansie nie przewiduje.

 

- Na to przyjdzie czas po ostatniej kolejce sezonu ligowego - stwierdził.

 

Jego zespół objął w czwartek prowadzenie, rywale szybko wyrównali.

 

- Nawet przez chwilę nie przeszło mi przez myśl, żeby moi gracze spasowali. Przy 1:1 trzeba było mieć pomysł i my byliśmy na to gotowi. Świetnie zarządzaliśmy końcówką spotkania - wyjaśnił.

 

Po końcowym gwizdku kibice skandowali "Górak, pakuj walizki", co zwykle oznacza żądanie zwolnienia szkoleniowca. Tym razem chodziło o to, że trener ma się pakować na kolejny mecz, z Hapoelem Tel Awiw.

 

- Czeka nas fajny czas wytężonej pracy. Snu będzie bardzo mało. Zagramy z Hapoelem w Miszkolcu na Węgrzech. Dziś zaczynamy operację "kolejna runda" - oznajmił.

 

Zaznaczył, że zgłosił kierownictwu klubu chęć przełożenia meczu trzeciej kolejki ekstraklasy z Wieczystą Kraków.

 

GKS wrócił do gry w europejskich pucharach po 23 latach.

 

- Dziś przyjechałem wcześnie do klubu i czuło się coś ważnego, podniosłego - powiedział.

 

Szkoleniowiec gości Pavol Stano nie pojawił się na konferencji.

HP, PAP
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El. Ligi Konferencji: GKS Katowice - Happoel Tel Awiw. Kto awansuje?
GKS KATOWICELIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAFAŁ GÓRAK
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