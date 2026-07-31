UFC w Belgradzie. Wyniki ważenia. Błachowicz, Tybura i Rębecki w limicie

Podczas gali w Serbii do oktagonu wejdzie aż trzech Biało-Czerwonych. Na karcie głównej wystąpią Marcin Tybura i Jan Błachowicz, natomiast na karcie wstępnej zobaczymy Mateusza Rębeckiego.

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Wszyscy zawodnicy zmieścili się w limitach swoich kategorii wagowych.

W walce wieczoru rękawice skrzyżują Uros Medic oraz Daniel Rodriguez.

UFC w Belgradzie. Wyniki ważenia

Walka wieczoru

Waga półśrednia: Uros Medic (77,6 kg) - Daniel Rodriguez (77,6 kg)

Karta główna

Waga półciężka: Jan Błachowicz (93,0 kg) - Navajo Stirling (93,0 kg)

Waga ciężka: Marcin Tybura (115,2 kg) - Aleksandar Rakic (107,7 kg)

Waga średnia: Dusko Todorović (83,9 kg) - Robert Valentin (84,1 kg)

Waga średnia: Vlasto Cepo (84,4 kg) - Gilbert Urbina (84,1 kg)

Waga lekka: Milos Janicic (70,8 kg) - Noah Gugnon (70,3 kg)

Karta wstępna

Waga lekka: Ludovit Klein (70,5 kg) - Tofiq Musayev (70,5 kg)

Waga półśrednia: Michael Oliveira (77,6 kg) - Oban Elliott (77,1 kg)

Waga kogucia: Mark Vologdin (61,5 kg) - Borislav Nikolic (61,7 kg)

Waga piórkowa: Bogdan Grad (66,0 kg) - Dennis Buzukja (66,2 kg)

Waga lekka: Mateusz Rębecki (70,5 kg) - Kyle Prepolec (70,3 kg)

Waga kogucia: Nina Milosevic (61,0 kg) - Hailey Cowan (61,7 kg)

Waga ciężka: Jovan Leka (119,1 kg) - Alexander Poppeck (97,5 kg)

Waga słomkowa: Marina Spasic (52,2 kg) - Stephanie Luciano (52,4 kg)

Transmisja gali UFC w Belgradzie w sobotę 1 sierpnia od godziny 17:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek studia o godz. 16:30.

ŁO, Polsat Sport