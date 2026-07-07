Barbara Kostecka to 17-letnia tenisistka, która w obecnej edycji Wimbledonu wystąpi w deblowej rywalizacji dziewcząt.

Polka zagra w parze z Mariią Makarową. Polka ma w swoim dorobku jeden triumf w cyklu ITF - w 2025 roku wygrała zmagania rangi W15 w Grodzisku Mazowieckim.

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Kibice nie zobaczą 17-latki w drabince singlowej, ponieważ już w pierwszym meczu kwalifikacji uległa Japonce Riyo Yoshidzie.

W pierwszej rundzie gry podwójnej rywalkami Kosteckiej i Makarowej będzie niemiecko-czeska para, którą tworzą Ida Wobker oraz Denisa Zoldakova.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kostecka/Makarova - Wobker/Zoldakova na Polsatsport.pl.

Polsat Sport