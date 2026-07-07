Wimbledon: Kostecka/Makarova - Wobker/Zoldakova. Relacja live i wynik na żywo online
Kostecka/Makarova - Wobker/Zoldakova to spotkanie pierwszej rundy deblowej rywalizacji dziewcząt na tegorocznym Wimbledonie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Barbara Kostecka to 17-letnia tenisistka, która w obecnej edycji Wimbledonu wystąpi w deblowej rywalizacji dziewcząt.
Polka zagra w parze z Mariią Makarową. Polka ma w swoim dorobku jeden triumf w cyklu ITF - w 2025 roku wygrała zmagania rangi W15 w Grodzisku Mazowieckim.
ZOBACZ TAKŻE: Eala pracowała nad tym bardzo długo. Świątek była bezradna
Kibice nie zobaczą 17-latki w drabince singlowej, ponieważ już w pierwszym meczu kwalifikacji uległa Japonce Riyo Yoshidzie.
W pierwszej rundzie gry podwójnej rywalkami Kosteckiej i Makarowej będzie niemiecko-czeska para, którą tworzą Ida Wobker oraz Denisa Zoldakova.
Relacja live i wynik na żywo meczu Kostecka/Makarova - Wobker/Zoldakova na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl