Wimbledon: Kostecka/Makarova - Wobker/Zoldakova. Relacja live i wynik na żywo online

Tenis

Kostecka/Makarova - Wobker/Zoldakova to spotkanie pierwszej rundy deblowej rywalizacji dziewcząt na tegorocznym Wimbledonie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Barbara Kostecka to 17-letnia tenisistka, która w obecnej edycji Wimbledonu wystąpi w deblowej rywalizacji dziewcząt.

 

Polka zagra w parze z Mariią Makarową. Polka ma w swoim dorobku jeden triumf w cyklu ITF - w 2025 roku wygrała zmagania rangi W15 w Grodzisku Mazowieckim.

 

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Kibice nie zobaczą 17-latki w drabince singlowej, ponieważ już w pierwszym meczu kwalifikacji uległa Japonce Riyo Yoshidzie.

 

W pierwszej rundzie gry podwójnej rywalkami Kosteckiej i Makarowej będzie niemiecko-czeska para, którą tworzą Ida Wobker oraz Denisa Zoldakova.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kostecka/Makarova - Wobker/Zoldakova na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
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BARBARA KOSTECKADENISA ZOLDAKOVAIDA WOBKERMARIIA MAKAROWATENISWIMBLEDON

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