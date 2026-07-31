Ze Słowenią po raz dziewiąty. Bilans na razie remisowy

Słoweńcy długo nie leżeli Polakom, trzykrotnie wygrywając z nimi w mistrzostwach Europy - w 2015 roku w ćwierćfinale, w 2017 w barażu o ćwierćfinał i w 2019 w półfinale. Później lepsi byli jeszcze w półfinale ME w 2021 roku, ale ostatnie trzy starcia to sukces Polaków - w 2023 roku w półfinale mistrzostw Europy i dwukrotnie rok później, najpierw w Łodzi w starciu o miejsce na podium Ligi Narodów, a następnie w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich.

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W sumie wyrównana rywalizacja tych drużyn obejmuje 21 meczów - 11-krotnie górą byli Polacy. Ostatnie spotkanie, które odbyło się w czerwcu, wygrali jednak Słoweńcy, którzy triumfowali 3:2 w pierwszym turnieju fazy zasadniczej LN w Linyi. Biało-Czerwoni nie grali wówczas w najmocniejszym zestawieniu, które obecne jest już natomiast w Ningbo na turnieju finałowym.

W sobotę dojdzie do kolejnego spotkania Polski i Słowenii w fazie pucharowej wielkiej imprezy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy walczą o drugi z rzędu triumf w LN, a w sumie trzeci w historii, po raz drugi spotkają się z tym rywalem w półfinale tych rozgrywek. Wcześniej w 2021 roku triumfowali Polacy 3:0.

Ćwierćfinałowy mecz Biało-Czerwonych ze Słoweńcami zaplanowano na godzinę 9.00.

PAP