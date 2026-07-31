Znany trener ogłosił odejście. To wielkie zaskoczenie

W piątek piłkarze Newcastle pojechali na zgrupowanie do Hiszpanii, a klub wydał oświadczenie, w którym Howe ogłosił swoje odejście.

„Po prawie pięciu latach poświęcania klubowi całego życia, serca i duszy z niesłabnącą energią, czuję, że w najlepszym interesie zarówno moim, jak i klubu leży odejście, nabranie sił i zrobienie sobie przerwy. W głębi serca wiem, że jest to właściwa decyzja, choć jej podjęcie było trudne” – powiedział Howe.

Howe był trenerem Newcastle przez niemal pięć lat. Rozpoczął pracę po tym, jak klub z północno-wschodniej Anglii został przejęty przez Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej. Dzięki temu Newcastle stało się czołowym klubem Premier League i po ponad 20 latach awansowało do Ligi Mistrzów. W 2025 roku zdobyło Puchar Ligi Angielskiej. Było to pierwsze trofeum Newcastle od 70 lat. Łącznie Howe poprowadził czarno-białych w 231 meczach. Jego bilans to 116 zwycięstw, 43 remisy i 72 porażki.

Rok temu z Newcastle do Liverpoolu za 145 mln euro odszedł reprezentant Szwecji Alexander Isak, który był najlepszym strzelcem drużyny. W zeszłym sezonie Newcastle zajęło 12. miejsce w lidze i dlatego w tym sezonie nie zagra w Champions League. W letnim oknie transferowym odeszli Anthony Gordon i Sandro Tonali. Wkrótce zespół może opuścić też kapitan - Bruno Guimaraes.

Według doniesień medialnych nowym trenerem Newcastle zostanie Matthias Jaissle, który prowadzi Al-Ahli Dżudda. W oświadczeniu klubu stwierdzono, że proces rekrutacji nowego trenera „jest na zaawansowanym etapie, a informacje na jego temat zostaną wkrótce przekazane”.

38-letni Niemiec dwukrotnie triumfował w Azjatyckiej Lidze Mistrzów z Al-Ahli oraz zdobył Puchar Arabii Saudyjskiej. W saudyjskim klubie trenował byłe gwiazdy Premier League: Ivana Toneya i Riyada Mahreza. Wcześniej poprowadził RB Salzburg do dwóch mistrzostw i Pucharu Austrii. Jaissle obecnie przebywa na zgrupowaniu w Portugalii, gdzie piłkarze Al-Ahli przygotowują się do sezonu.

Zgrupowanie Newcastle w Hiszpanii zakończy się 8 sierpnia meczem towarzyskim z Valencią na stadionie Mestalla. „Sroki” rozpoczną sezon Premier League 23 sierpnia, domowym meczem z Liverpoolem.