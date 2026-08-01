Betclic 1 Liga: Arka Gdynia - Stal Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo
Arkę Gdynia podejmie Stal Rzeszów w drugiej kolejce sezonu 2026/2027 Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl.
Historia bezpośrednich spotkań pokazuje, że kibice mogą spodziewać się emocji. W dziewięciu ligowych meczach Arka zwyciężała czterokrotnie, Stal trzy razy, a dwa spotkania kończyły się remisami.
Ostatnie spotkanie między tymi drużynami odbyło się w grudniu. Triumfowała wtedy Arka 2:1.
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Stal Rzeszów zaczęła sezon od wysokiej porażki 1:5 z Chrobrym Głogów.
Z kolei Arka Gdynia wywiozła z Opola trzy punkty, wygrywając z Odrą 1:0 po golu Dominika Kuna z 35. minuty.
Obie drużyny przystąpią więc do tego spotkania w zupełnie innych nastrojach. Arka będzie chciała kontynuować zwycięską serię i potwierdzić, że jest jednym z głównych kandydatów do walki o powrót do PKO BP Ekstraklasy. Dla Rzeszowian będzie to również okazja do rehabilitacji po nieudanym początku sezonu.
Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Stal Rzeszów w sobotę od godziny 15:30 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl