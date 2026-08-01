Betclic 1 Liga: Pogoń Siedlce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Zespoły zagrały ze sobą tylko cztery razy. Pierwszy raz w 2014 roku grały na boisku w Siedlcach. Gospodarze ponieśli wysoką porażkę 1:4. W 2015 roku ponownie przegrali, tym razem 0:2. Spotkanie z 2024 roku wygrał klub z Niecieczy 2:1 po zaciętej walce. Ostatnie starcie między tymi zespołami nastąpiło w 2025 roku. Drużyna z Siedlec wywalczyła wtedy pierwszy punkt w rywalizacji ze „Słoniami” po remisie 1:1.

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Termalica była najsłabszą drużyną zeszłego sezonu PKO BP Ekstraklasy. W sezonie 26/27 powalczy o powrót do elity. Zrobiła już pierwszy krok, pokonując Ruch Chorzów 2:0. Bohaterem spotkania został Kamil Zapolnik, który w drugiej połowie spotkania strzelił dublet. Trafiał do siatki w 47. oraz 66. minucie spotkania.

Pogoń pierwszy mecz zaczęła od remisu z ŁKS Łódź. Po pierwszej połowie klub z Siedlec wyszedł na prowadzenie po bramce Nikodema Zielonki w 25. minucie meczu. W drugiej połowie nie udało im się utrzymać prowadzenia i już w 47. minucie Marcel Błachewicz pokonał bramkarza. Spotkanie skończyło się wynikiem 1:1, a Pogoń zdobyła tylko jedno „oczko”. Klub z Siedlec w drugiej kolejce będzie chciał zdobyć komplet punktów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w sobotę od godziny 15:30 na Polsatsport.pl.

Antoni Bednarczyk