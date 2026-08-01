Betclic 1 Liga: Polonia Warszawa - Unia Skierniewice. Relacja live i wynik na żywo

Polonia była blisko powrotu do PKO BP Ekstraklasy, jednak w półfinale baraży nie dała rady osłabionej Wieczystej Kraków. Ostatecznie przegrała 2:3. W sezonie 26/27 znów będzie jednym z głównych kandydatów do awansu. Potwierdziła to w pierwszej kolejce Betclic 1 Ligi, wygrywając z Puszczą Niepołomice 1:0. Długo nie mogła pokonać bramkarza Puszczy. Aż do 84. minuty był wynik 0:0, wtedy do siatki trafił Simon Skrabb.

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Unia w swoim pierwszym spotkaniu w historii w Betclic 1 Lidze przegrała ze Stalą Mielec 1:2. Piłkarze ze Skierniewic będą zmotywowani, by doprowadzić do pierwszego zwycięstwa na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Unia Skierniewice na Polsatsport.pl od 15.30.

Antoni Bednarczyk