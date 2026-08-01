Błachowicz - Stirling. Wynik walki. Kto wygrał? Skrót walki Błachowicz - Stirling UFC Belgrad
Jan Błachowicz (29-11-2) - Navajo Stirling (10-0) to pojedynek gali UFC w Belgradzie. Kto wygrał walkę Błachowicz - Stirling? Jaki był wynik walki Błachowicz - Stirling na UFC Belgrad? Skrót walki Błachowicz - Stirling będzie dostępny tuż po zakończeniu pojedynku.
UFC w Belgradzie to prawdziwe święto dla polskich kibiców w MMA. Tego dnia na gali UFC zawalczy aż trzech Polaków - Mateusz Rębecki, Marcin Tybura i Jan Błachowicz.
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Rywalem Błachowicza będzie niepokonany Navajo Stirling (10-0).
Błachowicz - Stirling. Wynik walki. Kto wygrał?
Wynik walki Błachowicz - Stirling poznamy w sobotę 1 sierpnia. O tym, kto wygrał walkę Błachowicz - Stirling na UFC w Belgradzie, poinformujemy po zakończeniu pojedynku.
Błachowicz - Stirling. Skrót walki:
Skrót walki Błachowicz - Stirling będzie dostępny tuż po zakończeniu starcia.Przejdź na Polsatsport.pl