Błachowicz - Stirling. Wynik walki. Kto wygrał? Skrót walki Błachowicz - Stirling UFC Belgrad

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Jan Błachowicz (29-11-2) - Navajo Stirling (10-0) to pojedynek gali UFC w Belgradzie. Kto wygrał walkę Błachowicz - Stirling? Jaki był wynik walki Błachowicz - Stirling na UFC Belgrad? Skrót walki Błachowicz - Stirling będzie dostępny tuż po zakończeniu pojedynku.

Portret zawodnika MMA Jana Błachowicza
fot. Polsat Sport
Błachowicz - Stirling. Wynik walki. Kto wygrał?

UFC w Belgradzie to prawdziwe święto dla polskich kibiców w MMA. Tego dnia na gali UFC zawalczy aż trzech Polaków - Mateusz Rębecki, Marcin Tybura i Jan Błachowicz.

 

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Rywalem Błachowicza będzie niepokonany Navajo Stirling (10-0).

Błachowicz - Stirling. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Błachowicz - Stirling poznamy w sobotę 1 sierpnia. O tym, kto wygrał walkę Błachowicz - Stirling na UFC w Belgradzie, poinformujemy po zakończeniu pojedynku.

Błachowicz - Stirling. Skrót walki:

Skrót walki Błachowicz - Stirling będzie dostępny tuż po zakończeniu starcia.

BS, Polsat Sport
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JAN BŁACHOWICZMMASPORTY WALKIUFC
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