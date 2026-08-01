Błachowicz - Stirling. Wynik walki. Kto wygrał? Skrót walki Błachowicz - Stirling UFC Belgrad

UFC w Belgradzie to prawdziwe święto dla polskich kibiców w MMA. Tego dnia na gali UFC zawalczy aż trzech Polaków - Mateusz Rębecki, Marcin Tybura i Jan Błachowicz.

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Rywalem Błachowicza będzie niepokonany Navajo Stirling (10-0).

Błachowicz - Stirling. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Błachowicz - Stirling poznamy w sobotę 1 sierpnia. O tym, kto wygrał walkę Błachowicz - Stirling na UFC w Belgradzie, poinformujemy po zakończeniu pojedynku.

Błachowicz - Stirling. Skrót walki:

Skrót walki Błachowicz - Stirling będzie dostępny tuż po zakończeniu starcia.

BS, Polsat Sport