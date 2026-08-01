Były partner Polaka najlepszym przyjacielem Zvereva. Szczere wyznanie Niemca

Tenis

Alexander Zverev udzielił szczerego wyznania na konferencji prasowej. Odniósł się bowiem do pytania, kto jest jego najlepszym przyjacielem. Padło na byłego partnera deblowego Łukasza Kubota.

Alexander Zverev, tenisista w białej opasce i koszulce z włosami związanymi w kucyk.
fot. PAP/EPA
Alexander Zverev

Alexander Zverev w ostatnich miesiącach przeżywa swój najlepszy okres w karierze. Podczas Roland Garros sięgnął po swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, a kilka tygodni później dotarł do finału Wimbledonu. Świetne wyniki pozwoliły mu także przesunąć się na pozycję lidera rankingu ATP.

 

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Na ostatniej konferencji prasowej Zverev poruszył jednak tematy niezwiązane ze sportem. Wyznał, kto jest jego najlepszym przyjacielem.

 

- Jest on także brazylijskim tenisistą. Ma teraz 42 lata… Wygrał Wimbledon, Roland Garros, ale w grze podwójnej. Marcelo Melo - powiedział Niemiec.

 

Melo w przeszłości niejednokrotnie występował w grze podwójnej ze Zverevem. Brazylijczyk był jednak także partnerem Łukasza Kubota. Wspólnie zwyciężyli Wimbledon w 2017.

Polsat Sport
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