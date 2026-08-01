Były partner Polaka najlepszym przyjacielem Zvereva. Szczere wyznanie Niemca

Alexander Zverev w ostatnich miesiącach przeżywa swój najlepszy okres w karierze. Podczas Roland Garros sięgnął po swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, a kilka tygodni później dotarł do finału Wimbledonu. Świetne wyniki pozwoliły mu także przesunąć się na pozycję lidera rankingu ATP.

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Na ostatniej konferencji prasowej Zverev poruszył jednak tematy niezwiązane ze sportem. Wyznał, kto jest jego najlepszym przyjacielem.

- Jest on także brazylijskim tenisistą. Ma teraz 42 lata… Wygrał Wimbledon, Roland Garros, ale w grze podwójnej. Marcelo Melo - powiedział Niemiec.

Melo w przeszłości niejednokrotnie występował w grze podwójnej ze Zverevem. Brazylijczyk był jednak także partnerem Łukasza Kubota. Wspólnie zwyciężyli Wimbledon w 2017.

Polsat Sport