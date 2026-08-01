Drugi mecz, druga porażka. Wieczysta Kraków przegrała z mistrzem Polski

Początek meczu należał do Lecha, ale to Wieczysta w 12. minucie mogła objąć prowadzenie. Po rozegraniu rzutu rożnego i strzale Tobiasa Christensena z linii pola karnego Mateusz Lis sparował piłkę na poprzeczkę.

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W 21. minucie blisko powodzenia był Lech. Allahyar Sayyadmanesh złożył się do strzału z przewrotki i trafił w poprzeczkę. W kolejnej akcji Yannick Agnero nie zdołał pokonać Antoniego Mikułki w sytuacji sam na sam.

W 33. min świetną akcję prawym skrzydłem przeprowadził Lisandro Semedo, dośrodkował do Christensena, a ten strzelając głową posłał piłkę tuż nad poprzeczką.

Odpowiedź Lecha była już konkretna. Agnero przyjął piłkę przed polem karnym i precyzyjnym strzałem w górny róg nie dał Mikułce szans na skuteczną interwencję.

W 43. min mistrzowie Polski prowadzili już 2:0. Najpierw Ben Lederman łatwo stracił piłkę, a potem Sayyadmanesh oddał niezbyt mocny strzał zza pola karnego. Lecącą w kierunku bramki piłkę podbił głową Aleksandar Djermanović, czym kompletnie zmylił Mikułkę.

Po przerwie obydwa zespoły wciąż preferowały ofensywny styl i stwarzały kolejne okazje. W 61. min po strzale Agnero piłka odbiła się od słupka.

W 66. min było już 1:2. Kamil Danowski świetnie dośrodkował z prawej strony, a Lucas Piazon uprzedził Mateusza Skrzypczaka i głową posłał piłkę do bramki.

Lech mógł zapewnić sobie spokojniejszą końcówkę w 80. minucie. Po błędzie Kamila Pestki strzelał Daniel Hakans, lecz Mikułko sparował piłkę na słupek. Za chwilę słupek obił Robert Gumny. W ostatniej akcji w świetnej sytuacji znalazł się Agnero, lecz przegrał pojedynek z Mikułką.

Tym samym Wieczysta zaczęła swój pierwszy sezon w ekstraklasie od dwóch porażek.

Wieczysta Kraków - Lech Poznań 1:2 (0:2).

Bramki: 0:1 Yannick Agnero (35), 0:2 Allahyar Sayyadmanesh (43), 1:2 Lucas Piazon (66).

Wieczysta Kraków: Antoni Mikułko - Kamil Dankowski, Aleksandar Djermanović, Antonio Milić (87. Duje Dujmović), Matus Vojtko (61. Kamil Pestka) - Lucas Piazon, Ben Lederman (46. Nikola Knezević), Mikkel Maigaard - Lisandro Semedo, Tobias Christensen (61. Paulinho), Christopher Lungoyi (75. Miki Villar).

Lech Poznań: Mateusz Lis – Joel Pereira, Wojciech Mońka, Mateusz Skrzypczak, Joao Moutinho (46. Michał Gurgul) – Patrik Walemark (46. Radosław Murawski), Filip Jagiełło (11. Pablo Rodriguez), Antoni Kozubal, Allahyar Sayyadmanesh (61. Daniel Hakans), Luis Palma (77. Robert Gumny) - Yannick Agnero.

Żółte kartki - Wieczysta Kraków: Tobias Christensen, Lucas Piazon; Lech Poznań: Joel Pereira.

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin). Widzów: 6 792.

BS, Polsat Sport