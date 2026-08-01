Finał Ligi Narodów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie?

Siatkówka

Reprezentacja Polski wystąpi w finale Ligi Narodów siatkarzy. Biało-Czerwoni bronią tytułu wywalczonego przed rokiem. Kiedy finał Ligi Narodów siatkarzy? O której godzinie?

Siatkarze reprezentacji Polski świętują zwycięstwo na boisku.
fot. Volleyball World
Finał Ligi Narodów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie?

Reprezentacja Polski rywalizuje w Ningbo w turnieju finałowym Ligi Narodów siatkarzy. Biało-Czerwoni zameldowali się w wielkim finale po zwycięstwach nad Ukrainą i Słowenią.

 

ZOBACZ TAKŻE: Liga Narodów siatkarzy 2026. Turniej finałowy. Wyniki i skróty meczów

 

Polacy sześć razy stanęli na podium Ligi Narodów. Wywalczyli dwa złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024).

 

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku, kiedy zastąpiły Ligę Światową.

Finał Ligi Narodów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie?

Finał Ligi Narodów zostanie rozegrany w niedzielę 2 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 13:30 polskiego czasu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Czy Polska wygra Ligę Narodów 2026?
LIGA NARODÓWLIGA NARODÓW SIATKARZYPOLSKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNREPREZENTACJA POLSKISIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asy serwisowe w meczu Włochy - USA w Lidze Narodów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 