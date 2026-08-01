Reprezentacja Polski rywalizuje w Ningbo w turnieju finałowym Ligi Narodów siatkarzy. Biało-Czerwoni zameldowali się w wielkim finale po zwycięstwach nad Ukrainą i Słowenią.

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Polacy sześć razy stanęli na podium Ligi Narodów. Wywalczyli dwa złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024).

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku, kiedy zastąpiły Ligę Światową.

Finał Ligi Narodów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie?

Finał Ligi Narodów zostanie rozegrany w niedzielę 2 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 13:30 polskiego czasu.

Polsat Sport