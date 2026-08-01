Finał Ligi Narodów siatkarzy: Polska - USA. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Czas na wielki finał Ligi Narodów siatkarzy. O triumf w tych prestiżowych rozgrywkach zawalczą Polacy oraz Amerykanie. Gdzie obejrzeć finał Ligi Narodów? Transmisja meczu Polska - USA w niedzielę w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Dwóch siatkarzy drużyny narodowej w białych koszulkach z czerwonymi elementami i numerami na plecach cieszy się ze zwycięstwa.
fot. FIVB
Gdzie obejrzeć finał Ligi Narodów?

Czas na najważniejszy mecz tegorocznej Ligi Narodów siatkarzy. W wielkim finale zmierzą się reprezentacje Polski oraz USA. 

 

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Biało-czerwoni szturmen przeszli przez półfinał. W zaledwie 69 minut pokonali Słoweńców, z którymi - jak powszechnie wiadomo - w przeszłości często miewali nie po drodze. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia rozegrali bardzo dobre spotkanie, mieli wyraźną przewagę w każdym z setów i bardzo pewnie ograli przeciwników. 

 

Rywalami Polaków o tytuł będą Amerykanie. Drugi półfinał był jednak zdecydowanie bardziej emocjonujący. Japończycy, którzy dotychczas nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania, prowadzili już 2:1 w setach, ale Amerykanie, z szalejącym na skrzydle 39-letnim Matthew Andersonem, nadrobili stratę i doprowadzili do tie-breaka. W nim po niezwykle pasjonującej batalii wygrali 15:13.

 

Przypomnijmy, że przed rokiem najlepsi w Lidze Narodów okazali się Polacy. Biało-czerwoni w bezpośredniej walce o tytuł rozbili reprezentację Włoch 3:0. 

 

Transmisja meczu Polska - USA w niedzielę w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:15. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 8:00 - przed meczem o brązowy medal.

KP, Polsat Sport
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