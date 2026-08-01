Fornal nie owijał w bawełnę. "Wilfredo zasiał u Słoweńców zwątpienie"

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Reprezentacja Polski awansowała do wielkiego finału Ligi Narodów siatkarzy. Bardzo dobry występ zaliczył Wilfredo Leon. Postawę kolegi pochwalił w pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport Tomasz Fornal.

Trzech siatkarzy w biało-czerwonych strojach reprezentacji Polski podczas meczu.
fot. FIVB
Tomasz Fornal pochwalił Wilfredo Leona po wygranej ze Słowenią

Polacy pokonali Słoweńców 3:0 i w świetnym stylu zameldowali się w finale rozgrywek. Przed kamerą Polsatu Sport Fornal podkreślił, że nasza reprezentacja była skupiona na sobie i nie patrzyła na atuty czy słabe strony rywali.

 

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- Trener powtarza zawsze, że musimy skupić się na sobie i faktycznie coś w tym jest. Najważnejsze to skoncentrować się na tym, jak my gramy i jak prezentujemy się na parkiecie. W tym spotkaniu to właśnie miało miejsce - powiedział przyjmujący.


Jeden z gwiazdorów naszej kadry podkreślił, że Biało-Czerwoni mieli kontrolę nad meczem.


- Całe spotkanie kontrolowaliśmy bez żadnych zawahań. Nawet na chwilę nie było zwątpienia, że to my wyjdziemy z niego zwycięsko - dodał Fornal.


Siatkarz pochwalił kolegę z drużyny, Wilfredo Leona.


- Przy 4:0 w trzecim secie widać było, że Wilfredo zasiał u Słoweńców zwątpienie. Najważniejsze jest to, że meldujemy sie w finale. To kolejna z rzędu impreza, na której gramy o medale - zakończył Fornal.

 

Cała rozmowa z Tomaszem Fornalem w załączonym materiale wideo. 

 

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