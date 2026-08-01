W walce wieczoru gali w Rabce-Zdroju wystąpią Michał Guzik, były zawodnik organizacji KSW, który zanotował w niej jedno zwycięstwo i dwie porażki, a także Aslambek Arsamikov, walczący w przeszłości m.in. dla federacji FEN.

ZOBACZ TAKŻE: Game Changer 6. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Oprócz nich podczas wydarzenia zaprezentują się tacy zawodnicy jak Robert Ceremuga, Filip Szostak czy Kamil Piątkiewicz.

Transmisja gali Game Changer 6 w sobotę 1 sierpnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

Game Changer 6. Wyniki walk na żywo

Waga półśrednia: Michał Guzik (5-2) - Aslambek Arsamikov (9-6)

Waga półśrednia: Robert Ceremuga (3-2) - Kamil Smętoch (5-5)

Waga piórkowa: Filip Szostak (4-3) - Wiktor Kucia (2-1)

Waga piórkowa: Kamil Piątkiewicz (4-2) - Jakub Syc (4-3)

Waga lekka: Olgierd Kozielski (1-0) - Łukasz Pokutyński (2-2)

Waga lekka: Nikodem Fidelus - Igor Bronowski

Waga półśrednia: Krystian Kawalec - Mateusz Cendal

Waga piórkowa: Marcin Rusin - Igor Wojnowski

Waga piórkowa: Sebastian Chrobot - Sylwester Szymański

Waga lekka: Sebastian Kozina - Dawid Koźlak

Waga ciężka: Filip Grabowski - Dominik Ryłko

Waga lekka: Maks Karkula - Wiktor Bende

Waga półśrednia: Kacper Szczerba - Filip Sabura

K1: Patryk Fliśnik - Dawid Pasternak

Cage Boxing: Hubert Muzyk - Marcin Maleszewski

K1: Maciej Sroka - Konrad Kozina

Boks: Piotr Pisarczyk - Bohdan Zahrebelnyi

ŁO, Polsat Sport