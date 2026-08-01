Game Changer 6. Wyniki walk na żywo
Już w sobotę, 1 sierpnia, w Rabce-Zdroju odbędzie się gala Game Changer 6. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Michał Guzik i Aslambek Arsamikov. Relacja live, wyniki i skróty walk na gali Game Changer 6 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.
W walce wieczoru gali w Rabce-Zdroju wystąpią Michał Guzik, były zawodnik organizacji KSW, który zanotował w niej jedno zwycięstwo i dwie porażki, a także Aslambek Arsamikov, walczący w przeszłości m.in. dla federacji FEN.
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Oprócz nich podczas wydarzenia zaprezentują się tacy zawodnicy jak Robert Ceremuga, Filip Szostak czy Kamil Piątkiewicz.
Transmisja gali Game Changer 6 w sobotę 1 sierpnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.
Game Changer 6. Wyniki walk na żywo
Waga półśrednia: Michał Guzik (5-2) - Aslambek Arsamikov (9-6)
Waga półśrednia: Robert Ceremuga (3-2) - Kamil Smętoch (5-5)
Waga piórkowa: Filip Szostak (4-3) - Wiktor Kucia (2-1)
Waga piórkowa: Kamil Piątkiewicz (4-2) - Jakub Syc (4-3)
Waga lekka: Olgierd Kozielski (1-0) - Łukasz Pokutyński (2-2)
Waga lekka: Nikodem Fidelus - Igor Bronowski
Waga półśrednia: Krystian Kawalec - Mateusz Cendal
Waga piórkowa: Marcin Rusin - Igor Wojnowski
Waga piórkowa: Sebastian Chrobot - Sylwester Szymański
Waga lekka: Sebastian Kozina - Dawid Koźlak
Waga ciężka: Filip Grabowski - Dominik Ryłko
Waga lekka: Maks Karkula - Wiktor Bende
Waga półśrednia: Kacper Szczerba - Filip Sabura
K1: Patryk Fliśnik - Dawid Pasternak
Cage Boxing: Hubert Muzyk - Marcin Maleszewski
K1: Maciej Sroka - Konrad Kozina
Boks: Piotr Pisarczyk - Bohdan ZahrebelnyiPrzejdź na Polsatsport.pl