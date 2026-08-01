Czas na mecze o medale Ligi Narodów 2026. W meczu o trzecie miejsce Japonia zmierzy się ze Słowenią.

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Ekipa z Azji w półfinale musiała uznać wyższość Amerykanów, przegrywając po pięciosetowym boju. Dla Japończyków była to pierwsza porażka w tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy.

Chwilę wcześniej swój półfinał rozegrali Słoweńcy, przegrywając z Polakami w szybkich trzech setach.

Japonia - Słowenia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Japonia - Słowenia o trzecie miejsce Ligi Narodów siatkarzy 2026 poznamy w niedzielę 2 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Japonia - Słowenia o brązowy medal, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport