Liga Narodów siatkarzy: Japonia - USA. Relacja live i wynik na żywo

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Lidze Narodów siatkarzy 2026. O końcowy triumf walczą siatkarze Polski i Słowenii oraz Japonii i USA. Właśnie te reprezentacje stworzyły pary półfinałowe.

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W pierwszym półfinale Polska zmierzyła się ze Słowenią. W drugiej parze Japonia zagra z USA. Japończycy to prawdziwa rewelacja tegorocznej edycji Ligi Narodów. Dość powiedzieć, że zawodnicy z Azji... jeszcze nie przegrali meczu w Lidze Narodów siatkarzy 2026.

Rok temu najlepsi w Lidze Narodów byli Polacy. W finale podopieczni Nikoli Grbicia pokonali bez straty seta Włochów. Kto okaże się górą w tej edycji?

Relacja live i wynik na żywo meczu siatkarzy Japonia - USA na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 13.30.

BS, Polsat Sport