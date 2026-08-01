Liga Narodów siatkarzy: Japonia - USA. Relacja live i wynik na żywo
Japonia - USA to półfinał siatkarskiej Ligi Narodów 2026. Relacja live i wynik na żywo meczu siatkarzy Japonia - USA na Polsatsport.pl.
Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Lidze Narodów siatkarzy 2026. O końcowy triumf walczą siatkarze Polski i Słowenii oraz Japonii i USA. Właśnie te reprezentacje stworzyły pary półfinałowe.
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W pierwszym półfinale Polska zmierzyła się ze Słowenią. W drugiej parze Japonia zagra z USA. Japończycy to prawdziwa rewelacja tegorocznej edycji Ligi Narodów. Dość powiedzieć, że zawodnicy z Azji... jeszcze nie przegrali meczu w Lidze Narodów siatkarzy 2026.
Rok temu najlepsi w Lidze Narodów byli Polacy. W finale podopieczni Nikoli Grbicia pokonali bez straty seta Włochów. Kto okaże się górą w tej edycji?
Relacja live i wynik na żywo meczu siatkarzy Japonia - USA na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 13.30.Przejdź na Polsatsport.pl