Katastrofa AS Monaco! Słynny klub wykluczony z ligi

AS Monaco ma zaległości finansowe szacowane na 24 mln euro i niejasną sytuację właścicielską.

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Klub z Księstwa ma jeszcze możliwość odwołania się do Narodowego Komitetu Olimpijskiego (CNOSF), a następnie do sądu administracyjnego. AS Monaco rozważa skorzystanie z pierwszej z wymienionych dwóch instancji odwoławczych - poinformowano na profilu klubu na platformie społecznościowej.

Drużyna z Monako została zgłoszona i rozlosowana do grupy D Pucharu Europy koszykarzy. Nie wiadomo, czy w tej sytuacji będzie występować na europejskich parkietach.

- Jesteśmy gotowi rozpatrzyć każdą nową propozycję, która pozwoliłaby zagwarantować sportową przyszłość klubu i jego elitarnej drużyny - napisano w oświadczeniu rządu Księstwa dla agencji AFP.

W trakcie sezonu z powodu problemów finansowych odchodzili lub strajkowali koszykarze, w tym Amerykanin Mike James, który nie grał w play off, ale symbolicznie powrócił na ostatni mecz w sezonie, oraz grecki trener Vassilis Spanoulis.

W sezonie 2015/16 w AS Monaco występował Aaron Cel były reprezentant Polski, obecnie dyrektor sportowy mistrza Polski Legii Warszawa, a w latach 2022-2025 - Amerykanin Jordan Loyd, naturalizowany gracz ekipy biało-czerwonych.

W 2025 roku francuski klub został wicemistrzem Euroligi, po porażce w finale z Fenerbahce Stambuł.

BS, PAP