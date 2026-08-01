Katastrofa AS Monaco! Słynny klub wykluczony z ligi

Koszykówka

Francuska Federacja Koszykówki potwierdziła w postępowaniu odwoławczym usunięcie aktualnego mistrza kraju AS Monaco z krajowych rozgrywek w sezonie 2026/27. Podtrzymano tym samym decyzję organu nadzorującego kwestie finansowe w zawodowej lidze koszykarzy (Pro A) z 3 lipca.

Widok na wiele luksusowych jachtów zacumowanych w porcie w Monako, z budynkami w tle.
fot. PAP
Monako

AS Monaco ma zaległości finansowe szacowane na 24 mln euro i niejasną sytuację właścicielską.

 

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Klub z Księstwa ma jeszcze możliwość odwołania się do Narodowego Komitetu Olimpijskiego (CNOSF), a następnie do sądu administracyjnego. AS Monaco rozważa skorzystanie z pierwszej z wymienionych dwóch instancji odwoławczych - poinformowano na profilu klubu na platformie społecznościowej.

 

Drużyna z Monako została zgłoszona i rozlosowana do grupy D Pucharu Europy koszykarzy. Nie wiadomo, czy w tej sytuacji będzie występować na europejskich parkietach.

 

- Jesteśmy gotowi rozpatrzyć każdą nową propozycję, która pozwoliłaby zagwarantować sportową przyszłość klubu i jego elitarnej drużyny - napisano w oświadczeniu rządu Księstwa dla agencji AFP.

 

W trakcie sezonu z powodu problemów finansowych odchodzili lub strajkowali koszykarze, w tym Amerykanin Mike James, który nie grał w play off, ale symbolicznie powrócił na ostatni mecz w sezonie, oraz grecki trener Vassilis Spanoulis.

 

W sezonie 2015/16 w AS Monaco występował Aaron Cel były reprezentant Polski, obecnie dyrektor sportowy mistrza Polski Legii Warszawa, a w latach 2022-2025 - Amerykanin Jordan Loyd, naturalizowany gracz ekipy biało-czerwonych.

 

W 2025 roku francuski klub został wicemistrzem Euroligi, po porażce w finale z Fenerbahce Stambuł.

BS, PAP
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