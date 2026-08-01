Kolejne wzmocnienie Asseco Resovii! Czwarty sezon i czwarty klub w Polsce

Robert MurawskiSiatkówka

Tobias Brand w przyszłym sezonie zagra w Asseco Resovii. Będzie to czwarty polski klub w karierze niemieckiego przyjmującego. Wcześniej reprezentował barwy drużyn Bogdanka LUK Lublin, PGE Projekt Warszawa i Energa Trefl Gdańsk.

Siatkarze podczas meczu, dwaj zawodnicy podają sobie dłonie.
fot. Borys Gogulski / Cyfrasport
Tobias Brand w przyszłym sezonie zagra w Asseco Resovii Rzeszów.

Tobias Brand (rocznik 1998) to niemiecki siatkarz grający na pozycji przyjmującego. Swoją karierę rozpoczynał w klubach SG U.N.S. Rheinhessen i TGM Mainz-Gonsenheim. W latach 2019-23 grał w SWD Powervolleys Düren, z którym zdobył dwa brązowe medale mistrzostw Niemiec i dwukrotnie dotarł do finału krajowego Pucharu.

 

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Od 2023 roku występował w PlusLidze, reprezentując barwy Bogdanki LUK Lublin (2023-24), PGE Projektu Warszawa (2024-25, brązowy medal mistrzostw Polski) oraz Energa Trefla Gdańsk (2025-26). Teraz trafił do Asseco Resovii, w której zagra w sezonie 2026/27 w Tauron Lidze. W ciągu trzech sezonów rozegrał 95 spotkań w ekstraklasie siatkarzy.

 

– Cieszę się, że Tobias Brand dołącza do Asseco Resovii Rzeszów. To zawodnik, który przez ostatnie lata udowodnił swoją wartość zarówno na niemieckich, jak i polskich parkietach. Tobias jest niezwykle pracowitym i ambitnym zawodnikiem. Na boisku wyróżnia się walecznością oraz zaangażowaniem. Jestem przekonany, że będzie ważnym ogniwem naszego zespołu w nadchodzącym sezonie – powiedział prezes Asseco Resovii Rzeszów Piotr Maciąg.

Polsat Sport, assecoresovia.pl
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