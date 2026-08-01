Kolejny dramat polskiego piłkarza. Koniec sezonu

"Podczas jednego z treningów Filip Marchwiński doznał urazu skrętnego stawu kolanowego, w wyniku którego zerwał przeszczep więzadła krzyżowego przedniego. Przerwa w grze zależna będzie od rodzaju podjętej operacji i może potrwać około 10-12 miesięcy" - poinformował rzecznik prasowy Cracovii Kamil Jagodyński.

To już drugi podobny uraz Marchwińskiego w ostatnim czasie. Poprzednio zerwania więzadła w prawym kolanie doznał 19 stycznia 2025.

Latem dwukrotny reprezentant Polski zdecydował się przyjąć ofertę Cracovii, która wypożyczyła go z opcją transferu definitywnego. W meczu 1. kolejki ekstraklasy z Lechem Poznań (0:0) spędził na boisku 25 minut.

W 2. kolejce Cracovia w poniedziałek zagra na swoim stadionie z Pogonią Szczecin.

Polsat Sport