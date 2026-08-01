Legenda tenisa straciła 36 mln euro. "Za bardzo zaufałam mojemu byłemu mężowi"

Od szczytu tenisa do finansowej ruiny



Sanchez Vicario zapisała się w historii jako jedna z najważniejszych postaci kobiecego tenisa lat 90. Wygrała cztery turnieje wielkoszlemowe w singlu, w tym French Open 1989, kiedy jako 17-latka pokonała w finale Steffi Graf. Na koncie ma też sześć tytułów wielkoszlemowych w deblu, cztery w mikście, cztery medale olimpijskie i pięć wygranych w Fed Cup z reprezentacją Hiszpanii. W 1995 r. stanęła na szczycie rankingu WTA jako najlepsza tenisistka świata.

Według doniesień prasowych, co sama potwierdziła w wywiadzie, w trakcie kariery zarobiła ok. 36 mln euro. Dziś 54-letnia Hiszpanka nie dysponuje praktycznie już żadnym majątkiem.

Wyrok, dług i cena zaufania



W 2008 r. Vicario wyszła za biznesmena Josepa Santacanę, który stopniowo przejął pełną kontrolę nad jej finansami, kontami i nieruchomościami. Para rozwiodła się w 2019 r. w cieniu narastających problemów majątkowych. Już w 2009 r. hiszpański fiskus nałożył na tenisistkę karę 5,2 mln euro za nieprawidłowości podatkowe. Grzywnę pokrył początkowo Banque de Luxembourg, a dług z odsetkami urósł z czasem do 7,6 mln euro. Według banku była tenisistka i jej mąż nigdy nie spłacili zobowiązania, a zamiast tego przenosili aktywa i przepisywali nieruchomości na inne podmioty.

Prokuratura postawiła byłym małżonkom zarzuty ukrywania majątku. W styczniu 2024 r. sąd w Barcelonie skazał Sanchez Vicario na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu i nakazał byłym małżonkom solidarnie zwrot 6,6 mln euro na rzecz banku. Santacana, wskazany jako "głowa” całego procederu, otrzymał surowszą karę; trzy lata i trzy miesiące więzienia.

Trauma, terapia i nowy start



Po wyroku Sanchez Vicario zamieszkała z dziećmi w Miami, gdzie wynajmuje dom i buduje życie od początku. Utrzymuje rodzinę głównie z prywatnych lekcji tenisa, a w wywiadach przyznaje, że często nie wystarcza jej pieniędzy na podstawowe potrzeby dzieci. Po procesie rozpoczęła terapię psychologiczną. Zmagała się z bezsennością i atakami paniki, a sam pobyt w sądzie nazywa największą traumą w swoim życiu.

- Nie poddawałam się na korcie i nie zamierzam poddać się teraz - powiedziała Sanchez Vicario w rozmowie z Jesúsem Calleją na antenie Telecinco.

Polsat Sport