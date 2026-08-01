Liga Narodów siatkarzy: Słowenia - Japonia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Słowenia i Japonia zmierzą się w walce o brązowy medal Ligi Narodów siatkarzy. Gdzie obejrzeć mecz Słowenia - Japonia? Transmisja meczu Słowenia - Japonia w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Trzech siatkarzy w zielonych koszulkach z numerami 19 i 20, uśmiechnięci, podczas meczu siatkówki.
fot. FIVB
Gdzie obejrzeć mecz o brązowy medal Ligi Narodów?

Słoweńcy mają za sobą bardzo słabe spotkanie w półfinale. W tzw. "godzinę z prysznicem" zostali bowiem rozbici przez reprezentację Polski, prowadzoną przez Nikolę Grbicia.

 

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Rywalami Polaków o tytuł będą Amerykanie. Drugi półfinał był jednak zdecydowanie bardziej emocjonujący. Japończycy, którzy dotychczas nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania, prowadzili już 2:1 w setach, ale wypuścili z rąk wielką szansę. Amerykanie najpierw doprowadzili do tie-breaka, a później wygrali go 15:13.

 

Przypomnijmy, że przed rokiem najlepsi w Lidze Narodów okazali się Polacy. Biało-czerwoni w bezpośredniej walce o tytuł rozbili reprezentację Włoch 3:0. 

 

Transmisja meczu Słowenia - Japonia w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:25. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 8:00.

KP, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWSIATKÓWKA
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