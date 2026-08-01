Nie żyje słynna postać. Jej dokonania uwieczniono w filmie

"Z ogromnym smutkiem potwierdzamy, że Nirmal Purja tragicznie zginął w lawinie na Broad Peak. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że pozostali członkowie wyprawy niestety nie przeżyli" - przekazała firma Elite Expedition.

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W piątek pakistańskie służby ratunkowe, poszukujące zaginionych 10 alpinistów po zejściu lawiny na Broad Peak, zlokalizowały ciała czterech z nich. Trwały poszukiwania - z udziałem śmigłowców ratunkowych lotnictwa wojskowego Pakistanu - pozostałych.

Według agencji Reutera alpiniści zostali najprawdopodobniej porwani przez lawinę na ośmiotysięczniku w czwartek około południa.

Liderem wyprawy był Nirmal Purja, który w 2019 r. w rekordowym czasie 189 dni wspiął się na 14 najwyższych szczytów świata. Zostało to uwiecznione w filmie dokumentalnym Netflixa "14 szczytów: nic nie jest niemożliwe". Jego rekord pobito w 2023 roku.

Według informacji Pakistańskiego Klubu Alpejskiego, w wyprawie, oprócz Nirmala Purji, uczestniczyło dziewięciu innych wspinaczy z Nepalu, Pakistanu, Omanu, USA i Chin.

Broad Peak to 12. pod względem wysokości góra na świecie (8047 m n.p.m.). Leży na granicy Chin i Pakistanu w pakistańskim paśmie Karakorum, w którym znajduje się pięć z 14 ośmiotysięczników.

PAP