Nikola Grbić studzi nastroje po świetnym meczu ze Słowenią. Jedno słowo

Siatkówka

- Reset - powiedział Nikola Grbić po zwycięstwie Polski nad Słowenią. Szkoleniowiec naszej kadry studzi nastroje przed wielkim finałem Ligi Narodów.

Mężczyzna w koszulce z polskimi symbolami narodowymi
fot. PAP
Nikola Grbić

Polska odniosła spektakularne zwycięstwo w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią. Biało-Czerwoni triumfowali w trzech setach, a w każdym z nich przeciwnicy nie wyszli z 20 punktów.

 

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Po rywalizacji Nikola Grbić, szkoleniowiec naszej reprezentacji, zwrócił uwagę na jeden element.

 

- Trzeba przygotować zespół na najtrudniejszy możliwy mecz. Kiedy gramy tak, jak teraz, jest mi łatwiej. Prezentowaliśmy się fantastycznie na zagrywce. Nie pamiętam, kiedy wyglądaliśmy tak dobrze w tym elemencie. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować - stwierdził Serb.

 

Mimo wielkiej formy naszych siatkarzy, Grbić studzi nastroje przed wielkim finałem.

 

- Bardzo fajny mecz, graliśmy świetnie, ale teraz to już się nie liczy. Reset. Nie mamy nic i zaczynamy od nowa - ocenił.

 

Finał Ligi Narodów zostanie rozegrany w niedzielę 2 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 13:30 polskiego czasu.

 

Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem w załączonym materiale wideo:

 

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