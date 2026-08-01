Ogier w szpitalu! Dramat dziewięciokrotnego mistrza świata
Fin Sami Pajari prowadzi po sobotnim etapie w Rajdzie Finlandii, 10. rundzie mistrzostw świata WRC. Pajari awansował na pozycję lidera po tym, gdy groźny wypadek miał prowadzący Francuz Sebastien Ogier (obaj Toyota Yaris Rally1).
Drugi po przejechaniu 18 odcinków specjalnych jest ze stratą 46,4 s Szwed Oliver Solberg, a trzeci Brytyjczyk Elfyn Evans (obaj Toyota Yaris Rally1) - 1.36,3.
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W sobotę pecha mieli liderzy ekipy Toyota Gazoo Racing Ogier i Evans. Francuz wypadł z drogi na przedostatnim tego dnia OS-ie i wraz z pilotem Julienem Ingrassią zostali przewiezieni do szpitala na badania. Do wypadku doszło na 900 m przed metą odcinka, przed którym Ogier miał ponad 20 s przewagi nad Pajarim.
"Kierowca i pilot zdołali samodzielnie wydostać się z samochodu, są przytomni i zostali przewiezieni do szpitala na badania lekarskie" – poinformowali organizatorzy.
"Przygodę" miał także obrońca tytułu Evans, który dachował na 300 m przed metą 14. odcinka. Kraksa nie była jednak bardzo poważna, samochód nie został poważnie uszkodzony i Brytyjczyk mógł kontynuować jazdę, dojechał do mety tego OS-u.
W trakcie przerwy w serwisie samochód mistrza świata został naprawiony, nie stwierdzono uszkodzeń klatki bezpieczeństwa i Evans wrócił w sesji popołudniowej na trasę. Z czterech rozegranych odcinków specjalnych wygrał ostatni, dwa Pajari, a jeden Ogier.
W niedzielę ostatniego dnia rajdu zaplanowane są tylko dwa OS-y, pierwszy przejazd Himos-Jamsa (30,1 km) startuje o godz. 9.35, drugi przejazd tej samej próby, który będzie Power Stage, zaplanowano na godz. 12.15.Przejdź na Polsatsport.pl