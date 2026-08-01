Ogier w szpitalu! Dramat dziewięciokrotnego mistrza świata

Drugi po przejechaniu 18 odcinków specjalnych jest ze stratą 46,4 s Szwed Oliver Solberg, a trzeci Brytyjczyk Elfyn Evans (obaj Toyota Yaris Rally1) - 1.36,3.

ZOBACZ TAKŻE: Ważna zmiana! Chodzi o Roberta Kubicę

W sobotę pecha mieli liderzy ekipy Toyota Gazoo Racing Ogier i Evans. Francuz wypadł z drogi na przedostatnim tego dnia OS-ie i wraz z pilotem Julienem Ingrassią zostali przewiezieni do szpitala na badania. Do wypadku doszło na 900 m przed metą odcinka, przed którym Ogier miał ponad 20 s przewagi nad Pajarim.

"Kierowca i pilot zdołali samodzielnie wydostać się z samochodu, są przytomni i zostali przewiezieni do szpitala na badania lekarskie" – poinformowali organizatorzy.

"Przygodę" miał także obrońca tytułu Evans, który dachował na 300 m przed metą 14. odcinka. Kraksa nie była jednak bardzo poważna, samochód nie został poważnie uszkodzony i Brytyjczyk mógł kontynuować jazdę, dojechał do mety tego OS-u.

W trakcie przerwy w serwisie samochód mistrza świata został naprawiony, nie stwierdzono uszkodzeń klatki bezpieczeństwa i Evans wrócił w sesji popołudniowej na trasę. Z czterech rozegranych odcinków specjalnych wygrał ostatni, dwa Pajari, a jeden Ogier.

W niedzielę ostatniego dnia rajdu zaplanowane są tylko dwa OS-y, pierwszy przejazd Himos-Jamsa (30,1 km) startuje o godz. 9.35, drugi przejazd tej samej próby, który będzie Power Stage, zaplanowano na godz. 12.15.

KP, PAP