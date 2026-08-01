Pierwszy etap Tour de France za nami! Polka w czołówce

Liczący 138 km etap ze startem i metą w Lozannie miał pagórkowaty przekrój, ale bez dużych wzniesień. Przez większą część dystansu prowadziła czwórka zawodniczek, która jednak na kilka kilometrów przed metą zostałą dogoniona przez peleton.

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Na finałowym podjeździe najszybsza okazałą się Wiebes, która wyprzedziła Kimberley Pienaar z Mauritiusa (AG Insurance-Soudal) i rodaczkę Demi Vollering (FDJ United-SUEZ). Pecha miała znajdująca się w czołówce Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ), która w końcówce miała upadek i przyjechała na 35. miejscu, ze stratą 37 s do zwyciężczyni. Wyżej od niej, na 22. pozycji, została sklasyfikowana Malwina Mul (Cofidis) - 0,19 straty. Karolina Perekitko (Mayenne Monbana My Pie) była 65. - 1.05 straty, a Agnieszka Skalniak-Sójka (Canyon SRAM) 84. - 2.46 straty.

Drugi etap będzie prowadził z Aigle do Genewy i liczył 147,9 km. Dziewięcioetapowy wyścig zakończy się w przyszłą niedzielę w Nicei.

Wyniki 1. etapu, Lozanna - Lozanna (138 km):

1. Lorena Wiebes (Holandia/Team SD Worx) 3:29.11

2. Kimberley Pienaar (Mauritius/AG Insurance-Soudal)

3. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-SUEZ)

4. Puck Pieterse (Holandia/Fenix-Premier Tech)

5. Noemi Ruegg (Szwajcaria/EF Education-Oatly)

6. Elisa Longo Borghini (Włochy/UAE Team L'Imad)

7. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM) - wszystkie ten sam czas

...

22. Malwina Mul (Polska/Cofidis) strata 0.19

35. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team ADQ) 0.37

63. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 1.05

84. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM) 2.46

Klasyfikacja generalna:

1. Lorena Wiebes (Holandia/Team SD Worx) 3:29.01

2. Kimberley Pienaar (Mauritius/AG Insurance-Soudal) strata 0.04

3. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-SUEZ) 0.06

4. Puck Pieterse (Holandia/Fenix-Premier Tech) 0.10

5. Noemi Ruegg (Szwajcaria/EF Education-Oatly)

6. Elisa Longo Borghini (Włochy/UAE Team L'Imad)

7. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM) - wszystkie ten sam czas

...

22. Malwina Mul (Polska/Cofidis) 0.29

35. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team ADQ) 0.47

63. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 1.15

84. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM) 2.56

KP, PAP