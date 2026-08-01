Pierwszy etap Tour de France za nami! Polka w czołówce
Holenderka Lorena Wiebes (Team SD Worx) wygrała w Lozannie pierwszy etap Tour de France Femmes, piątej edycji największego wyścigu kolarskiego kobiet. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM), najlepsza w 2024 roku, zajęła siódme miejsce.
Liczący 138 km etap ze startem i metą w Lozannie miał pagórkowaty przekrój, ale bez dużych wzniesień. Przez większą część dystansu prowadziła czwórka zawodniczek, która jednak na kilka kilometrów przed metą zostałą dogoniona przez peleton.
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Na finałowym podjeździe najszybsza okazałą się Wiebes, która wyprzedziła Kimberley Pienaar z Mauritiusa (AG Insurance-Soudal) i rodaczkę Demi Vollering (FDJ United-SUEZ). Pecha miała znajdująca się w czołówce Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ), która w końcówce miała upadek i przyjechała na 35. miejscu, ze stratą 37 s do zwyciężczyni. Wyżej od niej, na 22. pozycji, została sklasyfikowana Malwina Mul (Cofidis) - 0,19 straty. Karolina Perekitko (Mayenne Monbana My Pie) była 65. - 1.05 straty, a Agnieszka Skalniak-Sójka (Canyon SRAM) 84. - 2.46 straty.
Drugi etap będzie prowadził z Aigle do Genewy i liczył 147,9 km. Dziewięcioetapowy wyścig zakończy się w przyszłą niedzielę w Nicei.
Wyniki 1. etapu, Lozanna - Lozanna (138 km):
1. Lorena Wiebes (Holandia/Team SD Worx) 3:29.11
2. Kimberley Pienaar (Mauritius/AG Insurance-Soudal)
3. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-SUEZ)
4. Puck Pieterse (Holandia/Fenix-Premier Tech)
5. Noemi Ruegg (Szwajcaria/EF Education-Oatly)
6. Elisa Longo Borghini (Włochy/UAE Team L'Imad)
7. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM) - wszystkie ten sam czas
...
22. Malwina Mul (Polska/Cofidis) strata 0.19
35. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team ADQ) 0.37
63. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 1.05
84. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM) 2.46
Klasyfikacja generalna:
1. Lorena Wiebes (Holandia/Team SD Worx) 3:29.01
2. Kimberley Pienaar (Mauritius/AG Insurance-Soudal) strata 0.04
3. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-SUEZ) 0.06
4. Puck Pieterse (Holandia/Fenix-Premier Tech) 0.10
5. Noemi Ruegg (Szwajcaria/EF Education-Oatly)
6. Elisa Longo Borghini (Włochy/UAE Team L'Imad)
7. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM) - wszystkie ten sam czas
...
22. Malwina Mul (Polska/Cofidis) 0.29
35. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team ADQ) 0.47
63. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 1.15
84. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM) 2.56