Piszą nową historię. Były napastnik chwali polskie drużyny

Tomasz Lach: Górnik pożegnał się z marzeniami o Lidze Mistrzów, ale zewsząd słychać głosy pochwały za mecz zremisowany z Fenerbahçe. Czy dołącza się Pan do tych pochwał, skoro zdobywcy Pucharu Polski odpadli z walki o Champions League?

Tomasz Zahorski (były napastnik Górnika Zabrze i GKS-u Katowice, 13-krotny reprezentant Polski): Już w pierwszym meczu były pozytywne momenty. Rewanż w Zabrzu pokazał, że piłkarze Górnika potrafią wejść na dużo wyższy poziom i postraszyć tak uznany zespół jak Fenerbahçe. Szkoda szybko straconej bramki po karnym, ale niektóre zespoły budzą się, gdy dostają „dzwona”. Pytanie, czy Górnik przy wyniku 0:0 złapałby taki rytm, jaki złapał, przegrywając, kiedy nie miał już nic do stracenia. Trener Michal Gašparík wyciągnął wnioski z pierwszego meczu i w Zabrzu Górnik wyglądał zupełnie inaczej. Wyszedł na rywala dużo wyżej, był ukierunkowany na doskok pressingowy, kiedy piłka była w bocznych sektorach boiska. Wówczas skrzydłowi wykonywali pressing, a obrońcy z pomocnikami także szli wyżej. Podobały mi się wyjścia w pionie stoperów Górnika, którzy nie pozwalali Talisce przyjąć piłki i się z nią obrócić. Dzięki temu Górnik notował sporo odbiorów i był bliżej bramki przeciwnika, gdzie mógł podejmować próby zawiązywania akcji i zaskoczenia jeszcze niezorganizowanego rywala. Trzeba docenić, jak mocno Górnik wystraszył Fenerbahçe. Erik Janža mówił po meczu, że widział w oczach zawodników tureckiej drużyny strach i zakłopotanie. Oni byli niepewni, jak się ten mecz zakończy.

W walce o Ligę Europy Górników czeka w najbliższą środę mecz w Budapeszcie z tamtejszym Ferencvárosem. Ile dobrego mogą ekipie z Zabrza dać spotkania z Fenerbahçe?

Powinny być potężną dawką doświadczenia zarówno dla piłkarzy, którzy w większości po raz pierwszy grają na tym poziomie, jak również dla sztabu trenerskiego. Michal Gašparík wypowiadał się o meczach pucharowych, że oprócz taktyki olbrzymią rolę grają emocje i pozytywna energia. Prowokowanie pojedynków, doskoki, zbieranie tzw. drugich piłek – w tym musi być polot, entuzjazm i pokazanie rywalowi, że jest się w stanie takie sytuacje wygrać. Dwumecz z Fenerbahçe jest bazą, na której można obrać dobry kierunek i budować silny zespół na Ekstraklasę i Ligę Europy.

Jeśli chodzi o najbliższy mecz, to pamiętajmy, że Górnika we współczesnej historii praktycznie nie było w europejskich rozgrywkach, a Ferencváros jest w pucharach ograny. Myślę jednak, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Już Fenerbahçe okazało się być trochę kolosem na glinianych nogach. Poza tym to są pojedyncze mecze, które gra się zupełnie inaczej niż mecze w lidze, w których presja jest dużo większa. Liczy się dyspozycja dnia i przygotowanie do meczu. A to sztab szkoleniowy Górnika robi bardzo dobrze. Myślę, że piłkarze Górnika nie będą już rozpamiętywać dwumeczu z Fenerbahçe. Są profesjonalni i przełączą się na tryb Ligi Europy i mecz z Ferencvárosem.

Mówi Pan o budowaniu silnego zespołu na Ekstraklasę i Ligę Europy. Na jakich pozycjach Górnik potrzebuje jeszcze wzmocnień?

Dążąc do optimum, paru nowych zawodników na pewno by się przydało. Przede wszystkim mówię o napastniku, „dziewiątce”, która dawałaby liczby. Wszyscy wiemy, że aby mieć takiego zawodnika, trzeba wyłożyć poważne pieniądze. Trzeba także dać szansę tym piłkarzom, którzy już są. Przyszedł Erik Prekop, ale ciężko oczekiwać, by jako nowy napastnik zadecydował o losach meczu z Fenerbahçe, w którym stuprocentowych sytuacji nie było. Wzmocnienie rywalizacji w ataku, a najlepiej napastnik z prawdziwego zdarzenia, jest Górnikowi potrzebny. Środek pola w meczach z Turkami mógł dać więcej, ale to wiązało się z nieobecnością Jarosława Kubickiego. Spore oczekiwania są w stosunku do Kacpra Urbańskiego, który z meczu na mecz prezentuje się coraz lepiej. Fajnie wyglądają skrzydła – Ikia Dimi, Taofeek Ismaheel oraz Maksym Chłań.

GKS Katowice wrócił na pucharową arenę po przerwie, która trwała blisko ćwierć wieku! Zasłużone zwycięstwo nad Żiliną dało awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Czy tak grający GKS zaistnieje w tym sezonie w Europie na dłużej?

Spuentowałbym mecz GKS-u w ten sposób – konsekwencja w budowie drużyny i cierpliwość dają efekty. Mało kto spodziewał się, że GieKSa będzie w ogóle grała w europejskich pucharach. Tymczasem oni przeszli doświadczoną w Europie Žilinę. GKS przegrał pierwszy mecz, w drugim miał remis, „mental” mógł im mocno spaść, ale jak później mówił trener Rafał Górak, oni byli przygotowani na odrabianie strat. Zaimponowała mi w zespole z Katowic świetna intensywność, przygotowanie pod względem motorycznym, wysoka intensywność przez pełne 90 minut, dobre zmiany, które tę intensywność podtrzymały, co pozwoliło strzelić dwa decydujące gole. Nie spodziewałem się, że tak szybko przyjdzie czas, kiedy będziemy chwalić za grę w pucharach dwa kluby z Górnego Śląska. Tym bardziej że nie tak dawno grały one w ogonie Ekstraklasy czy w I lidze. Cieszę się, bo grałem długo w Górniku, miałem też epizod w GieKSie. Uważam, że kibice tych klubów od dawna zasługują na to, aby na Śląsku była piłka na poziomie europejskim. Czuć tam wielki głód sukcesu. Widać, jak trener Górak jest szczęśliwy i docenia to, gdzie znalazł się jego zespół. GKS ma olbrzymią pokorę, ale wierzy w swój plan, swoje założenia i swoją jakość. Dowodem niech będzie bramka Illi Szkurina na 3:1. Rzadko kiedy takie gole padają, szczególnie takie dające awans i strzelane przy pełnych trybunach. Tak pisze się historię klubu.

Na koniec poproszę o krótką ocenę szans wszystkich polskich drużyn, które zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy bądź Ligi Konferencji. Górnik Zabrze mierzy się w Budapeszcie z Ferencvárosem.

Z tytułu doświadczenia gry w pucharach i faktu, że mecz odbędzie się na Węgrzech, w jakimś stopniu faworytem będzie Ferencváros. Często jednak dobrze grać w roli „underdoga”, bo to pomaga. Liczę, że Górnik przywiezie dobry wynik, a u siebie awansuje.

GKS Katowice zagra w węgierskim Miszkolcu z Hapoelem Tel Awiw.

Po dobrym meczu z Žiliną GKS jest na krzywej wznoszącej. Trzeba teraz postawić zawodników na nogi pod względem przygotowania motorycznego, ale oni mają szeroką kadrę i dobrych zmienników. Hapoel może być jak najbardziej w zasięgu GKS-u.

Wchodząca do gry o Ligę Europy Jagiellonia Białystok podejmie Rangers FC, a więc markowego rywala.

Dużym atutem Jagiellonii będzie własne boisko i wsparcie kibiców. Dochodzi do tego doświadczenie w pucharach. Jednak Rangers dysponują dużą jakością. Futbol wyspiarski jest zawsze mocny fizycznie i nieprzewidywalny. Zaliczka w postaci wygranej przed rewanżem w Glasgow na pewno byłaby bardzo dużym bonusem, ponieważ mecz w Szkocji może stać bardziej na warunkach gospodarzy.

W Częstochowie Raków zmierzy się z Hammarby. Szwedzi odpadli w eliminacjach LE z Anderlechtem Bruksela.

Raków zagra u siebie i ma szansę, by podkreślić swoją przewagę, tak aby w rewanżu zagrać bardziej pragmatycznie, na utrzymanie wyniku.

Lech Poznań po klęsce z Aarhus walczy o fazę zasadniczą Ligi Europy. Do Poznania przyjedzie mistrz Wysp Owczych, KI Klaksvík.

Dla Lecha dobre jest to, że po tym, co się stało w Poznaniu, są kolejne mecze, bo mogą one trochę zatrzeć porażkę z Aarhus. Oczywiście tak szybko nie da się zapomnieć o tym, w jakich okolicznościach uciekła szansa gry w Lidze Mistrzów, ale Lech jest już drużyną doświadczoną. Dlatego mam głęboką nadzieję, że uda mu się szybko przełączyć na to, co jest przed nim, i walczyć o fazę ligową Ligi Europy. Tam też są bardzo silne zespoły i też można zagrać bardzo ciekawe mecze. Piłkarze Lecha muszą pokazać, że życie toczy się dalej, że porażka z Aarhus była wypadkiem przy pracy, co się w futbolu zdarza. Wydawało się, że Lech jest na fali wznoszącej. Zdobył trzy tytuły mistrza Polski w ostatnich pięciu latach, regularnie gra w pucharach, prowadzi mądrą politykę kadrową, wprowadza do drużyny swoich chłopaków z akademii, a nagle zdarzyło się coś, na co nikt w Poznaniu nie był gotowy. Siłę zespołu, w ogóle siłę ludzi, poznaje się w trudnych momentach. I teraz zawodnicy Lecha muszą to pokazać.

Podsumowując, uważam, że wszystkie nasze zespoły muszą podejść do najbliższych spotkań poważnie, z dużą pokorą, planem na mecz i dobrym „mentalem”, bo jak to mówią kolokwialnie, piłka nożna jeńców nie bierze. Być może nie wszystkie będą teraz faworytami, ale na pewno nie są gorsze od rywali i mogą myśleć o awansie.