PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Wisła Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Ostatnio obie drużyny zmierzyły się w sezonie 23/24. Zespoły grające wtedy na innych poziomach rozgrywkowych trafiły na siebie w półfinałowym spotkaniu Pucharu Polski. Wisła wygrała 2:1.

Wisła w inauguracyjnej kolejce sezonu grała z GKS Katowice, który w zeszłym sezonie dobrą grą wywalczył możliwość występowania w kwalifikacjach Ligi Konferencji. "Biała Gwiazda" okazała się lepsza, wygrywając 2:1.

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Piast Gliwice nie może zaliczyć pierwszej kolejki do udanych, gdyż przegrał z Zagłębiem Lubin 0:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

Antoni Bednarczyk