PKO BP Ekstraklasa: Wieczysta Kraków - Lech Poznań. Relacja i wynik na żywo

Obie drużyny nigdy wcześniej nie grały ze sobą. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze sześć lat temu Wieczysta występowała w klasie okręgowej.

Lech Poznań przeżywa trudny okres. Na inaugurację sezonu bezbramkowo zremisował z Cracovią. Brak kompletu punktów nie jest jednak głównym powodem gorszych nastrojów. Drużyna z Poznania w ostatnim meczu straciła szansę na grę w Lidze Mistrzów po bolesnej porażce z duńskim Aarhus. Trzybramkowe prowadzenie z pierwszego spotkania nie okazało się wystarczające. Poznaniacy roztrwonili przewagę i przegrali w rzutach karnych.

Lech nie będzie już walczył o awans do najbardziej prestiżowych rozgrywek europejskich. Teraz musi udowodnić swoją siłę w kwalifikacjach Ligi Europy.

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Wieczysta swój pierwszy historyczny mecz w PKO BP Ekstraklasie przegrała z Radomiakiem Radom 1:2. Klubowi z Krakowa udało się już zdobyć pierwszą bramkę na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Teraz beniaminek powalczy o pierwsze punkty.

Beniaminek nie posiada stadionu, który nadawałby się do gry w PKO BP Ekstraklasie. Z tego powodu swoje mecze domowe będzie rozgrywał na Synerise Arena – Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.

Relacja i wynik na żywo z meczu Wieczysta Kraków - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

Antoni Bednarczyk